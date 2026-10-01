Hé lộ đường dây 'bôi trơn' cả tỷ đồng để xây villa trên đất rừng phòng hộ hồ Đồng Đò

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, vụ án này liên quan đến các cán bộ của chính quyền và cơ quan quản lý Nhà nước nên cần phải tổ chức điều tra, mở rộng vụ án.

Nhiều trường hợp xây dựng trái phép tại xã Kim Anh đã bị cưỡng chế tháo dỡ - Ảnh: KA.

Từ ngày 5 - 7/8, cơ quan truyền thông đã phản ánh tình trạng villa, homestay và khu nghỉ dưỡng tiếp tục mọc lên trong khu vực quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn, thuộc xã Kim Anh, Hà Nội. Vi phạm mới xuất hiện trong khi nhiều tồn tại cũ về trật tự xây dựng từng được cơ quan thanh tra chỉ ra nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Theo ghi nhận, một số khu vực đồi núi bị san gạt, cạo trọc, làm biến dạng cảnh quan. Trong quá trình tìm hiểu, một số chủ đất cho biết người có nhu cầu xây villa, homestay phải bỏ ra từ 500 triệu đến 1 tỉ đồng để đi “quan hệ”.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan kiểm tra, rà soát và xác định những phản ánh về tình trạng vi phạm tại rừng phòng hộ Sóc Sơn là có cơ sở. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Công an TP Hà Nội cũng được giao xác minh vi phạm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Đến ngày 1/10, UBND xã Kim Anh đã cưỡng chế nhiều công trình, trong đó có Solara Đồng Đò, homestay Huy Hoàng và một công trình trong thung lũng. Công trình Mer Cafe & Stay dự kiến bị cưỡng chế ngày 5/10.

Được biết, trong 7 bị can khị khởi tố có ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng thôn Minh Tân (cũ), nay là thôn Thái Vụ.

Hiện vụ án vẫn đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.