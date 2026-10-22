Hé lộ động cơ gây án của nghi phạm sát hại tài xế ô tô ở Hà Nội

Nghi phạm phá kính ô tô tấn công tài xế.

Theo điều tra ban đầu, Hoan nghi ngờ anh N.B.Đ. (46 tuổi, thường trú tại Hải Phòng) có quan hệ tình cảm với vợ cũ của mình là chị N.T.H.

Chiều 20/10, phát hiện anh Đ. điều khiển ô tô trên phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề, Hoan điều khiển xe máy đuổi theo.

Khi đến đầu ngõ 220 phố Bắc Cầu, Hoan chặn xe ô tô và dùng búa phá kính xe, tấn công tài xế. Sau khi người dân can ngăn, Hoan bỏ đi.

Đáng chú ý, khi đi được vài chục mét, Hoan lấy một con dao ở cửa hàng bán thịt rồi quay lại tìm tài xế ô tô.

Hiện trường vụ án.

Khi Hoan đi đến số nhà 293 Bắc Cầu, đối diện ngõ 212 thì phát hiện xe ô tô của anh Đ. và tiếp tục chặn đầu xe.

Tại đây, đối tượng dùng dao tấn công tài xế dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Hoan bỏ lại con dao trong ô tô của nạn nhân rồi điều khiển xe máy rời đi.

Đối tượng Hoan. Ảnh: ANTĐ

Đến khoảng 22h cùng ngày, sau khi được vận động, Hoan đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đầu thú.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.