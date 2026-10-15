Hé lộ doanh thu trăm tỷ của thương hiệu 'Ăn Cùng Bà Tuyết'

“Ăn Cùng Bà Tuyết” là thương hiệu đồ ăn vặt gắn liền với hình ảnh bà Tuyết, tên thật Đỗ Thị Tuyết, còn được cộng đồng mạng biết đến với biệt danh Bà Tuyết Diamond. Những năm gần đây, thương hiệu này phát triển mạnh trên các nền tảng mạng xã hội, kết hợp sản xuất nội dung giải trí với hoạt động kinh doanh thực phẩm ăn vặt.

Bên cạnh việc xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội, thương hiệu còn sở hữu kênh YouTube cùng tên. Theo dữ liệu từ Social Blade, kênh được tạo ngày 30/5/2021, hiện có tổng cộng 2.391 video, đạt khoảng 764 triệu lượt xem và sở hữu 1,34 triệu người đăng ký.

Kênh YouTube "Ăn Cùng Bà Tuyết". Ảnh chụp màn hình↵

Sau hơn 5 năm hoạt động, kênh YouTube này vẫn duy trì lượng nội dung đăng tải đáng kể. Trong 30 ngày gần nhất theo dữ liệu thống kê được đề cập, kênh tăng khoảng 10.000 người đăng ký, thu hút gần 4,45 triệu lượt xem và đăng tải thêm 80 video mới.

Đáng chú ý, Social Blade ước tính doanh thu của kênh YouTube trong 30 ngày ở mức 1.100-18.000 USD, tương đương khoảng 29-472 triệu đồng, theo tỷ giá tham khảo 26.200 đồng/USD. Nếu tính theo năm, doanh thu ước tính dao động từ 26.000-415.000 USD, tương đương khoảng 681 triệu đến 10,87 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là số liệu ước tính từ nền tảng thống kê, không phải doanh thu thực tế mà chủ kênh nhận được. Thu nhập từ quảng cáo YouTube có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào thị trường người xem, loại nội dung, số lượt xem được phân phối quảng cáo và giá quảng cáo tại từng thời điểm.

Không chỉ phát triển trên YouTube, “Ăn Cùng Bà Tuyết” còn xây dựng hệ thống tài khoản TikTok với lượng người theo dõi lớn. Nền tảng video ngắn này trở thành một trong những kênh quan trọng để thương hiệu giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng và thúc đẩy doanh số.

Danh mục sản phẩm của thương hiệu khá đa dạng, gồm chân gà rút xương, bim bim, đùi gà phô mai, tăm cay cùng nhiều mặt hàng ăn vặt khác. Các sản phẩm thường được quảng bá thông qua video ngắn, nội dung giải trí và những hình thức giới thiệu gần gũi với người dùng mạng xã hội.

Thương hiệu "Ăn cùng bà Tuyết" có các sản phẩm như chân gà rút xương, các loại bim bim,..

Theo dữ liệu của Metric, trong năm 2025, thương hiệu “Ăn Cùng Bà Tuyết” đạt doanh thu khoảng 228,6 tỷ đồng, tăng 304% so với năm trước. Số lượng sản phẩm bán ra vượt 1,9 triệu, tăng 208%. Đáng chú ý, TikTok Shop đóng góp hơn 97% doanh số của thương hiệu.

Những con số này cho thấy vai trò nổi bật của thương mại điện tử trong mô hình kinh doanh của “Ăn Cùng Bà Tuyết”. Thay vì chỉ sử dụng mạng xã hội để quảng bá hình ảnh, thương hiệu kết hợp nội dung video với tính năng mua sắm trực tiếp, giúp người xem dễ dàng chuyển từ việc theo dõi sản phẩm sang đặt hàng ngay trên nền tảng.

Mô hình này cũng rút ngắn khoảng cách giữa hoạt động tiếp thị và giao dịch. Video giới thiệu sản phẩm vừa có thể tạo sự chú ý, vừa cung cấp thông tin và dẫn dắt khách hàng đến gian hàng trực tuyến.

Một sản phẩm của thương hiệu “Ăn Cùng Bà Tuyết”. ↵

Sự kết hợp giữa nội dung số, hình ảnh cá nhân và thương mại điện tử đã giúp “Ăn Cùng Bà Tuyết” mở rộng hoạt động kinh doanh trên môi trường trực tuyến. Trong đó, doanh thu từ bán hàng trên TikTok Shop và thu nhập quảng cáo YouTube là hai nguồn cần được phân biệt, bởi chúng có cách tính toán và cơ chế tạo doanh thu khác nhau.

Với doanh thu bán hàng hàng trăm tỷ đồng được ghi nhận trong năm 2025 cùng lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng, “Ăn Cùng Bà Tuyết” là một trường hợp đáng chú ý về việc phát triển thương hiệu đồ ăn vặt gắn với nội dung mạng xã hội và hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam.