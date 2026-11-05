Hé lộ định hướng phát triển sân bay Nà Sản sau nhiều năm dừng khai thác

Quy hoạch sân bay cấp 4C, có đường băng dài 3.000m

Cục Hàng không Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Nà Sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cảng hàng không Nà Sản được đề xuất quy hoạch đạt cấp 4C, công suất 1 triệu hành khách/năm vào năm 2030 (ảnh minh họa: AI).

Theo Cục Hàng không Việt Nam, quy hoạch Cảng hàng không Nà Sản giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt tại Quyết định số 249 ngày 21/1/2015.

Đến nay, quy hoạch đã gần hết thời kỳ thực hiện nhưng sân bay vẫn đang dừng khai thác, chưa triển khai xây dựng công trình nào theo quy hoạch và chưa tổ chức cắm mốc giới theo quy hoạch.

Do vậy, việc rà soát, điều chỉnh là cần thiết để phù hợp với Quyết định số 648 ngày 7/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1140 ngày 1/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Bên cạnh đó, quá trình sáp nhập địa giới hành chính các tỉnh có thể tác động đến định hướng phát triển kinh tế, du lịch, logistics của các địa phương mới. Đặc biệt, nhu cầu kết nối hàng không với các vùng miền trong nước và quốc tế cần được nghiên cứu, dự báo, đánh giá để phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh Sơn La trong tương lai.

Cục Hàng không Việt Nam đánh giá, việc lập quy hoạch Cảng hàng không Nà Sản nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng ngành hàng không.

Theo phương án quy hoạch trình Bộ Xây dựng, Cảng hàng không Nà Sản nằm trên địa bàn xã Chiềng Mung và Mai Sơn (tỉnh Sơn La), có vị trí, chức năng trong mạng cảng hàng không dân dụng toàn quốc là cảng hàng không quốc nội; sân bay dùng chung dân dụng và quân sự.

Thời kỳ 2021-2030, sân bay được quy hoạch đạt cấp 4C (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO). Có đủ năng lực khai thác các loại tàu bay như: A320, A321 và tương đương; đáp ứng công suất 1 triệu hành khách/năm và 2.500 tấn hàng hóa/năm.

Về hạ tầng khu bay, giai đoạn này xác định quy hoạch 1 đường cất hạ cánh có kích thước 3.000mx45m. Cùng với đó là 1 đường lăn song song rộng 15m, cách tim đường cất hạ cánh về phía Bắc 172,5m và hệ thống đường lăn nối đồng bộ; kích thước lề vật liệu theo quy định.

Sân đỗ tàu bay được quy hoạch khoảng 4 vị trí đỗ Code C vào năm 2030. Khi nhu cầu khai thác tăng, sân đỗ có thể được mở rộng tại khu đất dự trữ phát triển.

Đài kiểm soát không lưu được quy hoạch trên khu đất tiếp giáp với khu bay, nằm ở khu vực giữa đường cất hạ cánh, với diện tích khoảng 9.120m².

Đối với nhà ga hành khách, phương án quy hoạch xác định công suất khai thác khoảng 1 triệu hành khách/năm.

Nâng công suất lên 1,8 triệu khách/năm

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không Nà Sản được định hướng đáp ứng công suất 1,8 triệu hành khách/năm và 4.500 tấn hàng hóa/năm.

Theo phương án đề xuất, cấu hình đường cất hạ cánh và hệ thống đường lăn được giữ nguyên như quy hoạch giai đoạn trước. Trong khi đó, sân đỗ tàu bay được mở rộng để đáp ứng nhu cầu khai thác tăng lên.

Số vị trí đỗ tàu bay toàn cảng dự kiến đạt khoảng 6 vị trí Code C. Việc mở rộng tiếp tục được thực hiện khi có nhu cầu tại khu đất dự trữ phát triển sân đỗ.

Nhà ga hành khách cũng được quy hoạch mở rộng, bảo đảm đáp ứng công suất khai thác khoảng 1,8 triệu hành khách/năm.

Về nhu cầu sử dụng đất, tổng diện tích đất quy hoạch cho cả giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 khoảng hơn 544ha. Trong đó, diện tích đất hiện có của Cảng hàng không Nà Sản hơn 149ha, diện tích dự kiến xin bổ sung gần 395ha.

Cơ cấu sử dụng đất được phân bổ gồm: Đất khu bay dùng chung hơn 181ha; đất khu hàng không dân dụng gần 44ha và đất quân sự gần 319ha.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, hồ sơ quy hoạch Cảng hàng không Nà Sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được cơ quan này phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, ngành liên quan.

Trên cơ sở đó, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, tổ chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ quy hoạch. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Sơn La cập nhật phương án quy hoạch Cảng hàng không Nà Sản vào các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương và quy hoạch kết nối giao thông công cộng.