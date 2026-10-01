Hé lộ diện mạo Toyota Fortuner thế hệ mới qua bản phác họa

Thay vì kiểu dáng mềm mại hơn ở một số khu vực như bản hiện hành, Toyota Fortuner thế hệ mới sử dụng những mảng hình học rõ ràng để tạo cảm giác chắc chắn. Đây cũng là cách Theottle thể hiện định hướng thiết kế phù hợp với một mẫu SUV 7 chỗ có nguồn gốc phát triển từ dòng bán tải Hilux.

Diện mạo Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục được hé lộ qua bản phác họa do Theottle thực hiện.

Ở phía trước, lưới tản nhiệt dạng tổ ong chiếm diện tích lớn và đặt bên dưới dòng chữ Toyota thay cho cách bố trí logo quen thuộc. Cụm đèn chiếu sáng kéo dài theo phương ngang, thiết kế mảnh và nằm cao trên đầu xe. Cản trước được tạo hình góc cạnh, kết hợp các mảng ốp màu đen và bạc nhằm nhấn mạnh vẻ khỏe khoắn.

Thiết kế bên hông tiếp tục đi theo hướng vuông vức với các vòm bánh xe lớn, bậc lên xuống và những đường gân rõ nét hơn. Khu vực cửa sổ và cột D cũng được xử lý theo phong cách hiện đại, tạo cảm giác thân xe chắc chắn thay vì thiên về những đường cong mềm như trên một số chi tiết của thế hệ hiện tại.

Phần đuôi Fortuner thế hệ mới được Theottle thiết kế lại với cụm đèn hậu LED nằm ngang và nối liền bằng một dải trang trí màu đen. Logo Toyota đặt ở trung tâm, bên dưới là dòng chữ Fortuner. Cản sau kích thước lớn cùng phần ốp màu bạc hoàn thiện phong cách SUV khỏe khoắn cho mẫu xe 7 chỗ.

Phần đuôi Fortuner thế hệ mới được Theottle thiết kế lại với cụm đèn hậu LED nằm ngang và nối liền bằng một dải trang trí màu đen.

Dù diện mạo được thay đổi theo hướng hiện đại hơn, bản dựng vẫn giữ những đặc trưng quen thuộc của Fortuner như kiểu thân xe cao, khoang hành khách 7 chỗ và phong cách SUV phát triển từ nền tảng liên quan đến Hilux. Đây cũng là cơ sở để hình ảnh dựng của Theottle được định hình theo hướng thiên về khả năng vận hành và vẻ ngoài mạnh mẽ.

Tuy nhiên, thiết kế Toyota Fortuner thế hệ mới chỉ là sản phẩm dựng của Theottle, không phải hình ảnh chính thức do hãng công bố. Vì vậy, các chi tiết ngoại thất thực tế trên mẫu SUV 7 chỗ này có thể khác với bản phác họa này khi xe được giới thiệu.

Về kỹ thuật, Toyota Fortuner thế hệ mới được kỳ vọng tiếp tục sử dụng nền tảng có liên hệ với Hilux thế hệ tiếp theo. Hệ truyền động được cho là có động cơ diesel 2.8L kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V, trong khi các phiên bản điện hóa khác cũng có khả năng xuất hiện nhưng chưa được xác nhận.

Nếu những định hướng trên được áp dụng, Fortuner thế hệ mới sẽ có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình nhưng vẫn duy trì cấu hình SUV 7 chỗ vốn gắn liền với dòng xe này. Hiện các thông tin về thiết kế và hệ truyền động vẫn cần chờ Toyota công bố chính thức.