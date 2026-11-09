Hé lộ diện mạo nhà hát APEC ở Phú Quốc với quy mô hàng đầu châu Á

Ngày 9.11, Tập đoàn Sun Group cho biết, sau khoảng một năm thi công Nhà biểu diễn đa năng APEC tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đã hoàn thành 98% kết cấu bê tông cốt thép, công trình dần hiện hình “rặng tre Việt Nam” vươn cao bên bờ biển.

Sau một năm thi công, đến nay Nhà biểu diễn đa năng APEC tại đặc khu Phú Quốc dần hiện hình “rặng tre Việt Nam”

Công trình thuộc tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC, do Tập đoàn Sun Group đầu tư theo hình thức PPP. Dự kiến, đây sẽ là nơi tổ chức lễ khai mạc, bế mạc Hội nghị cấp cao APEC 2027, cùng các chương trình văn hóa, nghệ thuật trong khuôn khổ sự kiện.

Nhà biểu diễn có tổng diện tích mái 17.250m², tổng diện tích sàn xây dựng 54.680m², gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, thuộc nhóm nhà hát có quy mô hàng đầu châu Á. Sức chứa thiết kế lên tới 4.030 chỗ ngồi, vượt quy mô nhà hát Dolby danh giá, thường được chọn để tổ chức lễ trao giải Oscar.

Phối cảnh nhà hát, khi hoàn thành sẽ có sức chứa thiết kế lên tới 4.030 chỗ ngồi

Theo báo cáo tiến độ tính đến cuối tháng 10.2026, nhiều hạng mục như sàn hầm, giằng móng... đã đạt 100%; phần kết cấu thép, hạng mục cột chu vi đã hoàn tất 100%. Hệ giàn và khung đỡ mái của khối nhà hát hình tròn - biểu tượng cho Trời, với tổng khối lượng khoảng 3.000 tấn đã hoàn tất lắp dựng.

Hiện, công trình bắt đầu đến giai đoạn cẩu lắp 35 module kết cấu thép trên mái, tổng khối lượng khoảng 1.140 tấn.

Khi hoàn thiện, những lớp mái gợi hình vảy rồng sẽ tiếp nối câu chuyện nguồn cội “Con Rồng cháu Tiên” bằng ngôn ngữ kiến trúc đương đại, tạo nên diện mạo nổi bật bên bờ biển; vừa mang dấu ấn văn hóa, vừa đáp ứng công năng của một nhà hát quy mô hàng đầu châu Á.

Khi hoàn thiện, những lớp mái gợi hình vảy rồng sẽ tiếp nối câu chuyện nguồn cội “Con Rồng cháu Tiên” bằng ngôn ngữ kiến trúc đương đại

Hiện, nhiều mũi thi công đang đồng loạt triển khai hoàn thiện hệ mái, mặt dựng và các hạng mục khác, hướng tới hoàn thành toàn bộ mặt ngoài trong quý IV.2026.

Điểm nhấn đặc biệt trong thiết kế là 50 cột trụ bao quanh nhà hát, lấy cảm hứng từ hình tượng 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển trong truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”.

Hiện nay, nhiều mũi thi công đang đồng loạt nhằm sớm hoàn thiện các hạng mục

Dáng công trình vươn cao, đan xen của hệ cột, đồng thời gợi liên tưởng đến rặng tre làng, hình ảnh quen thuộc trong không gian văn hóa Việt. Dưới ánh nắng Phú Quốc khi đang bước vào mùa đẹp nhất, hình ảnh 50 cột trụ khổng lồ sừng sững càng toát lên rõ ý tưởng thiết kế.

Từng cột trụ dần được ốp lớp vật liệu ngoài, đưa hình hài công trình tiến gần hơn tới phối cảnh thiết kế. Công việc này đòi hỏi độ chính xác cao khi ghép nối các cấu kiện theo hình dạng kiến trúc phức tạp, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn khi thi công trên cao.

Phía bên trong nhà hát, công tác xây tầng 1 đạt 98%, tầng 2 và 3 đạt 95%

Theo kiến trúc sư Trương Hoàng Hải, phụ trách quản lý thiết kế Nhà biểu diễn đa năng và Trung tâm Hội nghị APEC, hệ cột lớn gợi hình ảnh “rặng tre Việt Nam” vừa tạo chiều sâu cho mặt đứng, vừa che nắng và kết nối không gian trong - ngoài. Hệ cột được tính toán đồng bộ với hệ mái, kết hợp yêu cầu kết cấu, thích ứng khí hậu, thẩm mỹ và biểu tượng văn hóa.

Phía bên trong nhà hát, công tác xây tầng 1 đạt 98%, tầng 2 và 3 đạt 95%. Tầng 1 được thiết kế làm sảnh chờ và không gian ngoại giao; tầng 2 có các khu vực nghỉ ngơi và quầy bar cao cấp…

Song song với thi công công trình, chủ đầu tư cũng sớm triển khai trồng cây, chuẩn bị cảnh quan bên ngoài để bảo đảm tiến độ. Khi phần bên trong hoàn thiện, cây xanh cũng đã phát triển tốt.

Chủ đầu tư cũng sớm triển khai trồng cây, chuẩn bị cảnh quan bên ngoài để bảo đảm tiến độ

Khi đi vào hoạt động, công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa, kiến trúc và du lịch mới của Phú Quốc. Đồng thời, còn là nơi tổ chức các show diễn, kết hợp với xiếc, nhào lộn và âm nhạc đẳng cấp… “biến” nơi đây thành điểm đến nghệ thuật hấp dẫn bậc nhất nhằm phục vụ du khách trong và ngoài nước.