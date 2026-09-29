Hé lộ diện mạo Hyundai Santa Fe 2027 qua bản phác họa

Hình ảnh phát họa của Hyundai Santa Fe 2027 được thực hiện dựa trên những hình ảnh xe thử nghiệm, tập trung vào các thay đổi ở phần đầu và phía sau. Trong khi đó, những phiên bản sử dụng động cơ 2.5L tăng áp được cho là sẽ có sự thay đổi về hộp số.

Phần đầu xe trong bản dựng mang phong cách gọn gàng hơn với cụm đèn pha thanh mảnh, đi cùng dải LED định vị bố trí theo chiều dọc ở hai bên. Lưới tản nhiệt được thể hiện bằng các thanh ngang, nằm giữa phần đầu xe có thiết kế vuông vức. Cản trước cũng được làm lại với những mảng ốp màu tối, tạo sự tương phản với phần thân xe.

Hyundai Santa Fe 2027 qua bản dựng của NYMammoth.

Những thay đổi tương tự được thể hiện ở phía sau. Thân xe được tiết chế các đường nét, trong khi cụm đèn hậu có dạng dọc và được nối với nhau bằng một dải đèn ngang. Cách xử lý này giúp phần đuôi xe trong bản phác họa có diện mạo liền mạch hơn, đồng thời tạo sự khác biệt so với thiết kế hiện tại.

Tuy nhiên, hình ảnh của NYMammoth chỉ mang tính tham khảo. Đây là bản phác họa được thực hiện dựa trên hình ảnh xe thử nghiệm, không phải thiết kế do Hyundai công bố. Vì vậy, các chi tiết thể hiện trên bản dựng chưa thể dùng để khẳng định diện mạo cuối cùng của Santa Fe 2027 .

Bên cạnh ngoại hình, thay đổi về hộp số mới là thông tin đáng chú ý liên quan đến Hyundai Santa Fe 2027. Các phiên bản trang bị động cơ 2.5L tăng áp được cho là sẽ không tiếp tục sử dụng hộp số ly hợp kép 8 cấp DCT như hiện nay. Thay vào đó, Hyundai có thể chuyển sang hộp số tự động sử dụng biến mô.

Nếu thông tin này được xác nhận, hộp số sẽ là một trong những điểm thay đổi đáng kể trên các phiên bản 2.5L tăng áp khi Santa Fe bước vào đợt nâng cấp. Hiện chưa có thông tin cho thấy động cơ này sẽ được điều chỉnh về công suất hoặc mô-men xoắn.

Đối với phiên bản hybrid, cấu hình dự kiến vẫn giữ động cơ 1.6L tăng áp kết hợp hộp số tự động 6 cấp. So với bản 2.5L turbo, hệ truyền động hybrid được cho là không có thay đổi tương tự ở thời điểm hiện tại.

Santa Fe 2027 được kỳ vọng sẽ ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Trước khi Hyundai công bố chính thức, những thông tin về thiết kế cũng như cấu hình hộp số vẫn cần được xem là dự kiến, đặc biệt khi bản phác họa của NYMammoth không phải hình ảnh chính thức từ hãng.

Nếu các thông tin hiện tại trở thành hiện thực, Hyundai Santa Fe 2027 sẽ được làm mới ở cả diện mạo và một phần hệ truyền động. Trong đó, bản 2.5L tăng áp có thể chuyển sang hộp số tự động biến mô, còn phiên bản hybrid tiếp tục sử dụng động cơ 1.6L tăng áp cùng hộp số tự động 6 cấp.