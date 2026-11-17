Vợ chồng Kang Wei và Alice Huang trong ảnh chụp năm 2023. Ảnh: WSJ

Theo Wall Street Journal (WSJ), Alice Huang, từng làm việc tại Megaspeed (có trụ sở tại Singapore), được cho là đã tìm cách thiết lập nguồn cung chip điện toán tiên tiến từ Nvidia – loại chip mà Washington đang tìm cách hạn chế Trung Quốc tiếp cận. Trong khi đó, Kang Wei xây dựng một mạng lưới trung tâm dữ liệu rộng khắp Trung Quốc, theo kết quả rà soát các hồ sơ công khai của Trung Quốc do tờ WSJ thực hiện.

WSJ cho biết, quy mô hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu của Kang Wei đặc biệt đáng chú ý. Trong giai đoạn 2021-2024, tổng vốn đầu tư dự kiến gắn với mạng lưới doanh nghiệp có liên quan đến ông vượt 9 tỷ USD. Một số dự án được triển khai trong khuôn khổ chiến lược phát triển năng lực tính toán quốc gia của Trung Quốc.

Hoạt động của hai vợ chồng trở thành tâm điểm chú ý sau khi xuất hiện thông tin Jensen Huang và Alice Huang có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân, đồng thời Mỹ tiến hành điều tra những nghi vấn liên quan đến việc tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu chip Nvidia. Ông Jensen Huang sau đó đã rời vị trí CEO Nvidia trong bối cảnh cuộc điều tra của giới chức Mỹ đang diễn ra.

Theo những thông tin mà WSJ từng công bố, ít nhất một phần số chip Nvidia mà công ty Megaspeed của Alice Huang mua được đã được chuyển tới Trung Quốc. Tuy nhiên, các hồ sơ công khai của Trung Quốc, bao gồm báo cáo chứng khoán và thông báo của chính quyền, không chứng minh được rằng Bắc Kinh chỉ đạo Megaspeed mua chip Nvidia hoặc số chip này được đưa vào các trung tâm dữ liệu có liên hệ với Kang.

Trước những cáo buộc liên quan đến hoạt động gián điệp, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ thông tin này. Ngày 12/11, người phát ngôn bộ này, Mao Ning, khẳng định tiến bộ khoa học - công nghệ của Trung Quốc dựa trên đổi mới sáng tạo độc lập và hợp tác cởi mở, đồng thời kêu gọi Mỹ không sử dụng những cáo buộc về “gián điệp Trung Quốc” làm cái cớ áp đặt các biện pháp hạn chế công nghệ. Bắc Kinh cũng phản đối việc Washington mở rộng khái niệm an ninh quốc gia và áp dụng các biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử đối với các tổ chức Trung Quốc.

Kang Wei quen biết Jensen Huang từ thời cả hai còn hoạt động trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử. Theo nguồn tin của WSJ, Kang từng nói rằng ông là người giới thiệu vợ mình với Jensen Huang.

Trong khi đó, Megaspeed mới đây tuyên bố công ty hoạt động như một doanh nghiệp “hợp pháp và chính đáng”, đồng thời cho biết Alice Huang hiện không còn giữ vai trò nào tại đây.

Mở rộng mạng lưới trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc

Hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu của ông Kang Wei tại Trung Quốc bắt đầu hình thành từ cuối năm 2021, trước thời điểm Mỹ triển khai các biện pháp hạn chế bán chip AI tiên tiến cho Trung Quốc. Một doanh nghiệp có trụ sở tại Thượng Hải mang tên Century Longteng giữ vai trò trung tâm trong mạng lưới này.

Cuối năm 2021, các cổ đông của Century Longteng bao gồm một cơ quan thuộc chính quyền địa phương Thượng Hải nắm giữ 10% cổ phần và một công ty đầu tư thuộc bộ phận đầu tư tư nhân của Hexi Capital – doanh nghiệp kinh doanh chủ lực của Kang – nắm giữ 27%, theo hồ sơ công bố với cơ quan quản lý. Cổ đông kiểm soát, sở hữu 63% cổ phần, là Century Huatong, tập đoàn niêm yết tại Thâm Quyến vốn nổi tiếng trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến và sau đó mở rộng sang hạ tầng trung tâm dữ liệu.

Sau đó, Kang đảm nhiệm một vị trí điều hành tại Century Longteng.

Đầu năm 2022, Century Longteng ký thỏa thuận khung với tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei Technologies về hợp tác trong các lĩnh vực trung tâm dữ liệu đám mây, hạ tầng năng lượng và năng lực tính toán, theo thông báo của Huawei vào thời điểm đó. Vào thời điểm này, Huawei đã nằm trong danh sách hạn chế của Mỹ, khiến tập đoàn Trung Quốc gặp khó khăn trong việc tiếp cận các công nghệ của Mỹ.

Thỏa thuận với Huawei là thương vụ đầu tiên trong một loạt thỏa thuận kinh doanh giúp Century Longteng mở rộng danh mục đầu tư trung tâm dữ liệu.

Một dự án được công bố vào mùa Hè năm 2022 là thỏa thuận với thành phố Vu Hồ, nơi có gần 4 triệu dân, nằm bên bờ sông Dương Tử, thuộc khu vực miền Đông và Trung Trung Quốc. Century Longteng nhất trí xây dựng một khu công nghiệp điện toán thông minh, theo mô tả trong hồ sơ của chính quyền địa phương.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 4,5 tỷ USD, quy mô rất lớn, gồm 8 tòa nhà trung tâm dữ liệu trải rộng trên diện tích gần 381.000 m², lớn hơn diện tích của 70 sân bóng đá, với khoảng 24.000 giá đỡ máy chủ.

Theo hồ sơ của chính quyền Vu Hồ, dự án được hỗ trợ về điện và hạ tầng trong khuôn khổ chiến lược “Đông số Tây toán” của Bắc Kinh, nhằm phân bổ năng lực tính toán trên khắp cả nước.

Tháng 7/2024, ông Kang Wei xuất hiện tại lễ khởi công một dự án lớn thứ hai: khu phát triển trung tâm dữ liệu có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 5 tỷ USD tại Lương Sơn, một khu vực xa xôi thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Các tài khoản truyền thông chính thức của địa phương giới thiệu ông là chủ tịch một đơn vị dịch vụ dữ liệu trực thuộc Century Longteng.

Các hồ sơ doanh nghiệp cũng cho thấy những lợi ích liên quan đến Century Longteng gắn với một dự án phát triển trung tâm dữ liệu khác tại Thâm Quyến, trung tâm công nghệ ở miền Nam Trung Quốc.

Hai hướng kinh doanh song song

Trong khi Kang Wei mở rộng hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu, Alice Huang tìm cách thiết lập nguồn cung chip Nvidia vào năm 2023.

Đến tháng 11/2023, Megaspeed thông báo với Nvidia rằng tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Alibaba của Trung Quốc sẽ là khách hàng chủ chốt. Nhờ đó, công ty được công nhận là đối tác điện toán đám mây của Nvidia, qua đó có quyền ưu tiên tiếp cận nguồn cung chip.

Cũng trong tháng đó, Alice Huang chấm dứt vai trò giám đốc tại Megaspeed trong bối cảnh công ty tái cơ cấu quyền sở hữu (và chính thức rời công ty từ tháng 8/2025). Tuy nhiên, mối quan hệ giữa bà và Jensen Huang vẫn tiếp diễn.

Hai vợ chồng Kang Wei và Alice Huang cũng giới thiệu các dự án kinh doanh của mình với những nhà đầu tư bên ngoài. Từ cuối năm 2024 đến tháng 6/2025, họ chào mời một số dự án trung tâm dữ liệu tại Thượng Hải và Đông Nam Á, đồng thời đưa ra cam kết rằng nhà đầu tư có thể thu về số tiền gấp ba lần trong vòng ba năm, theo thông tin của WSJ.

Hoạt động của hai vợ chồng sau đó bắt đầu thu hút sự chú ý của cơ quan chức năng.

Tháng 2/2025, Singapore mở cuộc điều tra đối với Megaspeed và các lãnh đạo chủ chốt của công ty liên quan đến nghi vấn khai báo không chính xác trong các giao dịch mua máy chủ, theo thông báo của chính quyền nước này.

Cuối cùng, cơ quan chức năng Singapore nhận thấy không đủ bằng chứng để xác định hành vi phạm tội theo pháp luật trong nước, nhưng đã đưa ra cảnh cáo nghiêm khắc đối với Alice Huang và cấm bà nhập cảnh trở lại Singapore. Bộ Nội vụ Singapore cho biết các cuộc điều tra đối với Megaspeed và 6 cá nhân khác vẫn đang tiếp diễn.