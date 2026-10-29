Hé lộ danh tính nhóm cổ đông nắm giữ 8,6% vốn VIB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa cập nhật thông tin cổ đông và người có liên quan sở hữu hơn 1% cổ phần của ngân hàng.

Biến động trong danh sách cổ đông của VIB nằm ở Công ty Cổ phần Beston khi công ty này chuyển 85,73 triệu cổ phiếu VIB sang Công ty Cổ phần Bellmont. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 22/10.

Trước giao dịch, Beston sở hữu 157,98 triệu cổ phiếu VIB, tương đương 4,641% vốn. Sau giao dịch, Beston còn 87,26 triệu cổ phiếu, tương đương 2,336%. Đồng thời, người có liên quan đến nhóm công ty Beston hiện nắm giữ 149,6 triệu cổ phần VIB, tương đương tỷ lệ 4,005%

Như vậy, tổng lượng cổ phần của nhóm Beston và người có liên quan là 236,86 triệu cổ phiếu, chiếm 6,341% vốn VIB.

Với Công ty Bellmont trước đó công ty này không sở hữu cổ phiếu VIB. Sau khi tiếp nhận nhận 85,73 triệu cổ phiếu chuyển sang từ Beston, doanh nghiệp này nắm 2,295% vốn ngân hàng.

Người có liên quan đến công ty này đồng thời cũng là nhóm nắm giữ 149,6 triệu cổ phần VIB, tương đương tỷ lệ 4,005% của Beston. Cộng với người có liên quan, nhóm Bellmont sở hữu 235,34 triệu cổ phiếu, tương đương 6,3% vốn, qua đó trở thành nhóm nhà đầu tư nắm giữ từ 5% cổ phiếu VIB.

Theo thông báo của VIB ngày 27/10, bà Nguyễn Thùy Nga, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị của cả hai công ty Beston và Bellmont hiện nắm giữ 3,386% vốn VIB.

Những người có liên quan khác gồm ông Trương Hồng Hải (chồng bà Nga) nắm 0,523%, ông Nguyễn Mạnh Thắng (thành viên Hội đồng quản trị) nắm 0,071% và bà Trịnh Hương Lan (vợ ông Thắng) nắm 0,025%.

Nhóm cá nhân này sở hữu 149,6 triệu cổ phiếu, tương đương 4,005% vốn VIB. Như vậy, tổng cộng Beston, Bellmont và nhóm 4 cá nhân trên sở hữu 8,636% cổ phần VIB, tương đương hơn 322,59 triệu cổ phiếu của ngân hàng này.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm, VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 7.600 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, nhờ thu nhập hoạt động tăng 18%, chi phí hoạt động giảm 2%.

Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng trong 9 tháng đạt hơn 17.300 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần ở mức 13.180 tỷ đồng. Thu nhập ngoài lãi chiếm 23%.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của VIB đến ngày 30/9 đạt gần 600.000 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng ghi nhận hơn 411.000 tỷ đồng, tăng tương ứng 8%.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 28/10, cổ phiếu VIB giao dịch ở mức 14.150 đồng/cổ phiếu, giảm 12,6% so với đầu năm.