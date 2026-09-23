Hé lộ danh tính người đàn ông chửi bới, đánh chủ quán cà phê ở Hà Nội, bị công an đề xuất xử lý

Ngày 21/9, mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi chửi bới, đánh người tại một quán cà phê ở thôn Kim Trung, xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội. Hình ảnh trong clip nhanh chóng thu hút sự chú ý và khiến nhiều người bức xúc.

Người đàn ông có hành vi cố ý gây thương tích cho chủ quán cafe. (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi nắm được thông tin, Công an xã Phú Nghĩa đã khẩn trương triển khai lực lượng, thu thập tài liệu và chứng cứ để xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo VTV.vn, người đàn ông xuất hiện trong đoạn clip được xác định là Nguyễn Viết Cường (SN 1993, trú tại thôn Kim Trung, xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội).

Làm việc với cơ quan chức năng, Cường thừa nhận hành vi cố ý gây thương tích đối với anh Nguyễn Duy Thương, chủ quán Cà phê Thương. Người này cũng nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Hiện, Công an xã Phú Nghĩa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, đề xuất xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.