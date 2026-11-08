Hé lộ cuộc sống giàu có của Lee Jong Suk qua loạt bất động sản đắt đỏ

Lee Jong Suk là một trong những nam diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình đình đám. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thành công, nam tài tử còn khiến công chúng chú ý bởi khả năng đầu tư bất động sản với khối tài sản có giá trị lên đến hàng trăm tỷ won.

Mới đây, theo Star News, thông tin về danh mục bất động sản của Lee Jong Suk được chia sẻ trên một kênh YouTube và nhanh chóng thu hút sự quan tâm.

Lee Jong Suk sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ.

Cụ thể, vào tháng 3/2015, Lee Jong Suk được cho là đã mua một căn hộ cao cấp ở Seoul. Bất động sản này có diện tích sử dụng 284 m2, với giá mua ban đầu khoảng 4,3 tỷ won.

Đáng chú ý, thời điểm đó, do tập đoàn bất động sản gặp khó khăn về tài chính, dự án xuất hiện nhiều căn hộ chưa bán được. Một số sản phẩm được cho là chào bán với mức giá thấp hơn khoảng 50% so với giá phân phối ban đầu. Lee Jong Suk đã nắm bắt cơ hội này để sở hữu căn hộ nói trên.

Đến năm 2019, nam diễn viên chuyển sang nơi ở mới nhưng không bán căn biệt thự mà tiếp tục giữ lại. Theo ước tính, giá chào bán trên thị trường hiện nay của những căn hộ cùng diện tích vào khoảng 20 tỷ won. So với số tiền 4,3 tỷ won bỏ ra ban đầu, giá trị bất động sản này đã tăng nhiều. Đây được xem là một trong những thương vụ đầu tư đáng chú ý của nam tài tử.

Không chỉ sở hữu căn hộ kể trên, Lee Jong Suk hiện còn sinh sống tại khu nhà ở cao cấp. Nam diễn viên từng trúng suất mua nhà tại dự án được cung cấp theo hình thức thuê trước, mua sau và chuyển đến đây vào năm 2019.

Sau khoảng hai năm thuê nhà theo thời hạn bắt buộc, Lee Jong Suk được cho là đã hoàn tất khoản thanh toán 7,3 tỷ won để chính thức nhận quyền sở hữu bất động sản. Hiện tại, giá trị ước tính của căn nhà này lên đến khoảng 27 tỷ won.

Như vậy, riêng hai bất động sản mà Lee Jong Suk đang nắm giữ đã có tổng giá trị ước tính khoảng 47 tỷ won. Nếu cộng thêm các tài sản bất động sản thương mại khác, tổng giá trị danh mục đầu tư của nam diễn viên được cho là vượt mốc 63 tỷ won.

Thông tin này tiếp tục khiến công chúng quan tâm đến cuộc sống và khối tài sản đáng kể mà Lee Jong Suk tích lũy sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Ước tính 2 bất động sản của Lee Jong Suk có giá khoảng 63 tỷ won.

Hiện tại, nam diễn viên vẫn duy trì hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Gần đây, anh góp mặt trong bộ phim truyền hình The Remarried Empress. Sự trở lại màn ảnh của Lee Jong Suk tiếp tục nhận được sự chú ý từ khán giả, bên cạnh những thông tin về cuộc sống và tài sản cá nhân.