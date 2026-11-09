Hé lộ công tác chuẩn bị cho đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine

Quang cảnh đàm phán ba bên giữa đại diện Nga, Mỹ và Ukraine tại Geneva, Thuỵ Sĩ ngày 17/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky sẽ làm trưởng đoàn đàm phán của Nga tại cuộc gặp ba bên với Mỹ và Ukraine ở Abu Dhabi. Ông Peskov bổ sung rằng phái đoàn Nga dự kiến bao gồm đại diện từ nhiều cơ quan khác nhau, trong đó có Bộ Ngoại giao.

Trong khi đó, cố vấn truyền thông của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky – ông Dmitry Litvin tiết lộ với truyền thông địa phương rằng người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine Rustem Umerov đảm nhận trọng trách dẫn đầu phái đoàn Kiev tham gia các cuộc đàm phán ba bên. Ông Litvin bổ sung rằng Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kirill Budanov cũng sẽ tham gia các cuộc đàm phán này, nhưng không giữ vai trò trưởng đoàn.

Theo hãng tin RBC Ukraine, phái đoàn Ukraine còn bao gồm ông David Arakhamia là người đứng đầu nhóm nghị sĩ của đảng "Người phục vụ nhân dân", Phó Tổng cục trưởng Tình báo quốc phòng Ukraine Vadym Skibitsky và Tổng Tham mưu trưởng Andrey Gnatov cũng sẽ có mặt tại các cuộc đàm phán.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh đàm phán ba bên sẽ tập trung vào bảo đảm an ninh và các chi tiết cụ thể sẽ được thảo luận kín.

Trong khi đó, theo đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Steve Witkoff, các bên sẽ thảo luận về chấm dứt xung đột, những bảo đảm an ninh hậu chiến và các biện pháp giảm leo thang căng thẳng.

Trước đó, vào ngày 6/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về cuộc đàm phán sắp tới với các thành viên thường trực Hội đồng An ninh Nga cùng thành viên trong phái đoàn Nga. Tham dự cuộc họp có trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky và ông Igor Kostyukov là người đứng đầu Cơ quan Tình báo quân đội Nga (GRU). Ngoài ra, Trợ lý Tổng thống Nga - ông Yury Ushakov, các Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin và Sergey Ryabkov cũng tham dự cuộc họp này.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot chia sẻ với truyền thông vào ngày 8/11 rằng các quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp, dự định tham gia đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại UAE.

Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov trước đó khẳng định rằng các đại diện châu Âu không thể tham gia đàm phán về xung đột Nga - Ukraine tại Abu Dhabi, vì ngay từ đầu, các bên đã thống nhất về khuôn khổ đàm phán ba bên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, việc "liên minh tự nguyện" khởi động cuộc tập trận "Coalition 26.2" vào ngày 9/11 ngay trước thềm các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi là minh chứng cho thấy các nước châu Âu không có chỗ tại bàn đàm phán này.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhiều lần bày tỏ mong muốn các đối tác châu Âu tham gia trực tiếp vào tiến trình hòa đàm, trong khi các nước trong khu vực nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một khuôn khổ an ninh lâu dài cho Ukraine và toàn châu lục.