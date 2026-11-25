Dài hơn 30km, kết nối nhiều tuyến đường sắt

Theo phương án thiết kế, tuyến đường sắt đô thị số 1 Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên được đầu tư theo loại hình đường sắt đô thị vận tải nhanh khối lượng lớn (MRT), đường đôi, điện khí hóa, khổ ray tiêu chuẩn 1.435mm. Toàn tuyến dài khoảng 30,7km, gồm 19 nhà ga trên cao.

Tuyến metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên dài khoảng 30,7km, được quy hoạch với 19 nhà ga trên cao.

Dự án sử dụng đoàn tàu điện động lực phân tán (EMU), tốc độ thiết kế 120km/h, tốc độ vận hành tối đa 110km/h. Giai đoạn đầu, đoàn tàu có cấu hình 3 toa, chiều dài không quá 70m; trong trung và dài hạn có thể tăng lên 6 toa, dài khoảng 130-135m. Tải trọng trục thiết kế không quá 16 tấn, hệ thống điện sức kéo sử dụng dòng điện một chiều 1.500V.

Theo dự báo, lưu lượng hành khách lớn nhất trong giờ cao điểm theo hướng đạt khoảng 8.766 lượt vào năm 2030, tăng lên 15.098 lượt năm 2040 và 21.887 lượt năm 2060. Vì vậy, phương án thiết kế đã tính đến khả năng tăng số toa tàu, đồng bộ hệ thống kỹ thuật và tổ chức vận hành để đáp ứng nhu cầu khai thác trong tương lai.

Một điểm đáng chú ý là tuyến được quy hoạch kết nối với nhiều tuyến đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia. Cụ thể, ga S0B kết nối với ga Bình Dương thuộc tuyến đường sắt quốc gia Dĩ An - Bàu Bàng; ga S2 kết nối tuyến số 2C; ga S5 kết nối tuyến số 2; ga S6 có khả năng kết nối tuyến đường sắt nhẹ LRT trong tương lai.

Các điểm trung chuyển khác gồm ga S7 với tuyến số 3B; ga S11 với tuyến số 3 và ga An Phú thuộc tuyến Dĩ An - Bàu Bàng; ga S16 kết nối ga Nghĩa Sơn của tuyến Trảng Bom - Hòa Hưng; ga S17 kết nối tuyến metro số 2 Đồng Nai.

Tuyến đường sắt đô thị số 1 được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông công cộng giữa khu vực Bình Dương cũ và TP.HCM.

Việc tính toán các điểm kết nối ngay từ giai đoạn thiết kế nhằm tạo điều kiện hình thành mạng lưới giao thông công cộng liên thông, thuận lợi cho hành khách di chuyển giữa các khu vực.

Tuyến metro được định hướng áp dụng công nghệ vận hành tự động hoàn toàn GoA4, cấp độ tự động hóa cao nhất trong hệ thống đường sắt. Theo đó, các chức năng điều khiển và vận hành tàu được thực hiện tự động, không phụ thuộc vào lái tàu trên đoàn tàu.

Để đáp ứng yêu cầu này, hệ thống tín hiệu sử dụng công nghệ điều khiển tàu dựa trên thông tin (CBTC), với các cấu phần chính gồm bảo vệ tàu tự động (ATP), điều khiển tàu tự động (ATO), giám sát tàu tự động (ATS) và hệ thống liên khóa điện tử (CI).

Các hệ thống phối hợp thông qua mạng trao đổi dữ liệu, giúp kiểm soát hoạt động đoàn tàu, bảo đảm khoảng cách an toàn, giám sát hành trình và hỗ trợ điều hành khai thác.

Song song đó, tuyến được trang bị hệ thống thông tin liên lạc gồm truyền dẫn số PTN, vô tuyến kỹ thuật số, phát thanh công cộng, màn hình hiển thị thông tin hành khách, điện thoại và camera giám sát (CCTV). Hệ thống camera hỗ trợ theo dõi hoạt động tại nhà ga và khu vực đường tàu, phục vụ công tác điều hành, bảo đảm an ninh, an toàn.

Tuyến metro được định hướng ứng dụng công nghệ GoA4, cấp độ tự động hóa cao nhất trong vận hành đường sắt.

Hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu (SCADA) cho phép theo dõi tập trung các thiết bị, hệ thống kỹ thuật trên toàn tuyến, hỗ trợ phối hợp giữa các bộ phận vận hành.

Đối với việc bán vé, hệ thống thu phí tự động (AFC) được thiết kế theo kiến trúc 5 lớp, từ trung tâm quyết toán, máy tính trung tâm tuyến, máy tính nhà ga đến thiết bị đầu cuối và phương tiện mang vé. Các hình thức thanh toán dự kiến gồm thẻ IC không tiếp xúc, thẻ ngân hàng EMV, mã QR và NFC trên thiết bị di động. Hệ thống hướng đến khả năng kết nối, tương thích với các tuyến khác trong mạng lưới metro.

Ngoài ra, các nhà ga được bố trí cửa chắn ke ga (PSD), vận hành đồng bộ với cửa tàu, ngăn cách khu vực hành khách với đường ray, hạn chế nguy cơ rơi ngã hoặc xâm nhập trái phép.

Depot Phú Chánh phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa đoàn tàu

Để phục vụ vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa, dự án dự kiến bố trí depot Phú Chánh rộng khoảng 24,5ha tại phường Bình Dương và một bãi đỗ tàu khoảng 11ha tại phường Đông Hòa.

Depot Phú Chánh dự kiến được xây dựng trên diện tích khoảng 24,5ha, phục vụ lưu trữ, bảo dưỡng và sửa chữa đoàn tàu.

Theo thuyết minh kỹ thuật, depot Long Bình hiện hữu của tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên không được xác định là cơ sở depot phục vụ tuyến metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên. Hai tuyến có sự khác biệt về quy mô đoàn tàu, trong khi phương án công nghệ hiện tại chưa bố trí kết nối đường ray hoặc hệ thống cấp điện kéo giữa hai tuyến, nên chưa có kết nối vật lý để đoàn tàu của dự án tiếp cận depot Long Bình.

Việc bố trí depot riêng nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác, hạn chế các lượt tàu chạy không chở khách trên toàn tuyến để điều chuyển, đỗ tàu và bảo dưỡng.

Depot Phú Chánh dự kiến có nhà lưu trữ tàu, xưởng bảo dưỡng, nhà làm việc, trạm rửa tàu, xưởng tiện bánh xe và các công trình phụ trợ. Những thiết bị chuyên dụng gồm kích nâng tàu, máy tiện bánh xe dưới sàn, máy ép bộ giá chuyển hướng, cần cẩu, xe nâng và hệ thống rửa tàu tự động.

Trong khi đó, depot Long Bình dự kiến được sử dụng chung làm trung tâm điều khiển vận hành (OCC) với tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Đây là chức năng điều hành, khác với việc sử dụng depot làm nơi bảo dưỡng, sửa chữa đoàn tàu.

Nhiều nhà ga trên tuyến được quy hoạch kết nối với các tuyến đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia trong tương lai.

Toàn bộ 19 nhà ga được thiết kế trên cao, với cấu trúc cơ bản gồm tầng trung chuyển và tầng sân ga. Tầng trung chuyển bố trí lối vào, hành lang, khu vực bán vé, cửa soát vé và hệ thống thang bộ, thang cuốn. Tầng sân ga là nơi hành khách chờ, lên và xuống tàu.

Các phòng điều khiển ga, thông tin, tín hiệu, điều hòa thông gió và trạm biến áp được bố trí riêng để bảo đảm hoạt động của hệ thống kỹ thuật. Kết cấu nhà ga gồm móng cọc, bệ cọc, trụ, dầm bê tông, kết cấu tầng trung chuyển, tầng sân ga và mái thép.

Thiết kế chú trọng tổ chức luồng hành khách, tách biệt lối vào và lối ra, hạn chế xung đột trong quá trình di chuyển. Các hạng mục hỗ trợ người khuyết tật cũng được tính toán, gồm gạch lát xúc giác, đường dốc dành cho xe lăn, thang máy, nhà vệ sinh tiếp cận và các tiện ích có độ cao phù hợp.

Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn LED tiết kiệm năng lượng, kết hợp ánh sáng tự nhiên tại những vị trí phù hợp. Biển chỉ dẫn được bố trí rõ ràng, giúp hành khách xác định lối đi, khu vực chờ và hướng thoát hiểm.

Tuyến metro được tính toán khả năng mở rộng năng lực vận chuyển để đáp ứng nhu cầu đi lại trong dài hạn.

Hệ thống cấp điện của tuyến được thiết kế với nguồn điện 110kV, mạng phân phối trung áp 22kV và điện sức kéo một chiều 1.500V DC. Các trạm biến áp chính tiếp nhận điện từ lưới điện quốc gia, chuyển đổi xuống 22kV để cấp cho trạm điện sức kéo và các trạm điện dịch vụ dọc tuyến.

Hệ thống tiếp điện trên cao (OCS) cung cấp điện cho đoàn tàu thông qua cần tiếp điện, đồng thời được thiết kế khả năng phân đoạn, cô lập từng khu vực để phục vụ bảo dưỡng hoặc xử lý sự cố.

Tại các nhà ga và depot, hệ thống cơ điện còn bao gồm thông gió, điều hòa không khí, cấp thoát nước, chiếu sáng, thang máy, thang cuốn, báo cháy và chữa cháy tự động. Các nhà ga trên cao dự kiến tận dụng thông gió tự nhiên, kết hợp thông gió cơ học tại những khu vực cần thiết; phòng thiết bị quan trọng được trang bị hệ thống điều hòa riêng.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy gồm trụ chữa cháy, sprinkler tự động, hệ thống chữa cháy bằng khí tại các phòng thiết bị điện và bình chữa cháy xách tay. Hệ thống báo cháy tự động được tích hợp với nền tảng giám sát, điều khiển để phát hiện và truyền thông tin sự cố đến bộ phận điều hành.

Các thang máy, thang cuốn được thiết kế đáp ứng yêu cầu vận tải công cộng với tần suất sử dụng cao. Thang máy chú trọng khả năng tiếp cận cho người khuyết tật, có bảng điều khiển ký tự Braille, tay vịn và hệ thống liên lạc khẩn cấp.

Dự kiến triển khai trong 48 tháng Theo tiến độ tổng thể trong tài liệu kỹ thuật, thời gian thực hiện dự án dự kiến 48 tháng. Trong đó, công tác thu hồi đất và giải phóng mặt bằng khoảng 11 tháng; thi công kết cấu chính nhà ga 34 tháng; lắp đặt, chạy thử hệ thống cơ điện nhà ga khoảng 40 tháng. Giai đoạn chạy thử tích hợp hệ thống dự kiến kéo dài 6 tháng, tương tự thời gian dành cho công tác chạy tàu thử. Quá trình triển khai gồm thiết kế chi tiết, mua sắm thiết bị, thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống, kiểm tra, chạy thử và nghiệm thu. Các hệ thống công nghệ phải bảo đảm khả năng kết nối, tương thích và vận hành đồng bộ giữa các hợp phần. Với quy mô 30,7km, 19 nhà ga cùng hệ thống công nghệ được đầu tư đồng bộ, tuyến metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên được định hướng trở thành một cấu phần trong mạng lưới giao thông công cộng khu vực. Khả năng kết nối với các tuyến đường sắt khác, tăng năng lực đoàn tàu và ứng dụng công nghệ tự động hóa là những yếu tố được tính toán nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải trong dài hạn.