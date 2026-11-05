Hé lộ cơ ngơi trong mơ của cầu thủ Vũ Văn Thanh cùng vợ hot girl

Hậu vệ tuyển Việt Nam Vũ Văn Thanh cùng bà xã - hot girl fitness, doanh nhân Trần Bích Hạnh tiếp tục thu hút sự quan tâm khi chính thức bắt tay vào hoàn thiện tổ ấm mới tại Hà Nội sau chuỗi tiệc cưới qua ba tỉnh thành Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Nội.

Văn Thanh cưng chiều Bích Hạnh, tặng vợ nhiều món quà xa xỉ. Ảnh: FBNV

Không gian phòng khách thông tầng rộng rãi kết hợp khung cửa kính lớn sát trần giúp đón trọn ánh sáng tự nhiên, tạo nên một không gian sống vừa xa hoa, đẳng cấp vừa ấm cúng, được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu trắng - kem chủ đạo, điểm xuyết các chi tiết cửa vòm mềm mại cho căn hộ mới của hai vợ chồng.

Không chỉ chăm chút cho không gian sống, Vũ Văn Thanh còn thể hiện sự cưng chiều vợ khi tặng Bích Hạnh chiếc xe ô tô mới thương hiệu Porsche. Buổi nhận xe được trang trí cầu kỳ với bóng bay mừng "Ms. Bich Hanh". Việc sắm thêm xe sang này tiếp tục bổ sung vào bộ sưu tập xế hộp tiền tỷ của cả hai, phục vụ cho công việc kinh doanh lẫn di chuyển hàng ngày của bà xã.

Căn hộ mới của hai vợ chồng được Bích Hạnh đăng trên trang cá nhân.

Chiếc xe Văn Thanh tặng vợ.

Chàng cầu thủ cũng tặng vợ nhiều món đồ hiệu khác.

Bên cạnh sự nghiệp thi đấu thành công ở cả cấp CLB Công an Hà Nội lẫn Đội tuyển Quốc gia, Văn Thanh đã tích lũy khối tài sản đáng mơ ước gồm căn hộ tiền tỷ tại TP.HCM và xe Porsche Macan S. Trong khi đó, Trần Bích Hạnh cũng là một doanh nhân mát tay trong lĩnh vực thẩm mỹ, sở hữu căn hộ riêng và hai xế hộp đắt giá từ trước khi kết hôn. Sự đồng điệu về tình cảm cùng nền tảng tài chính vững chắc giúp cuộc sống hôn nhân của cặp đôi ngày càng viên mãn.

Nhan sắc xinh đẹp của vợ cầu thủ Văn Thanh.