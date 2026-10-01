Hé lộ chuyện “giấy phép con” liên quan cựu Thứ trưởng Hoàng Trung

Chiều 1/10, tại họp báo Bộ Công an, đại tá Phạm Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng (Retaq), Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy và các đơn vị liên quan.

Theo Đại tá Phạm Trường Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 39 bị can về 6 tội danh, trong đó có tội Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

So với thông tin được C03 công bố gần nhất, số bị can trong vụ án đã tăng thêm 22 người. Trước đó, tháng 11/2025, C03 thông báo khởi tố 17 bị can.

Trong số các bị can bị khởi tố về tội Nhận hối lộ có Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty NhoNho; Đinh Hoàng Thiện, Giám đốc Công ty NhoNho; Lê Sỹ Nghị, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Công ty NhoNho; Nguyễn Trường, Phó Giám đốc trung tâm này; Trần Đăng Ninh, Giám đốc Retaq và Vũ Đức Hải, Giám đốc Công ty cổ phần Scitech.

Đại tá Phạm Trường Giang thông tin tại họp báo Bộ Công an. Ảnh: N.L.

Phạm Thành Trí, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam, bị khởi tố về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Các bị can còn lại bị khởi tố về các tội Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Sai phạm trong cấp mã số vùng trồng, giấy kiểm nghiệm sầu riêng

Theo cơ quan điều tra, trong hoạt động xuất khẩu sầu riêng từ Việt Nam sang Trung Quốc xuất hiện tình trạng mua bán mã số vùng trồng, giấy kiểm nghiệm và vi phạm quy định về kế toán.

Những sai phạm này khiến một số sản phẩm sầu riêng xuất khẩu không đúng nguồn gốc, không bảo đảm tiêu chuẩn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước và ảnh hưởng đến uy tín nông sản Việt Nam.

Ngày 11/12/2025, C03 ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Hoàng Bá Nghị. Trước đó, ông Nghị đã bị khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam nhưng bỏ trốn khi cơ quan chức năng tổ chức thi hành lệnh bắt.

Mở rộng điều tra, ngày 28/7, Bộ Công an thông báo khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Trung, khi đó là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, về tội Nhận hối lộ.

Bà Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch vùng 7, và bà Bế Thị Thu Hiền, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Hữu Nghị - Lạng Sơn, cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Giả mạo trong công tác.

Kết quả điều tra bước đầu xác định ông Hoàng Trung và ông Nguyễn Quang Hiếu bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ban hành chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu tạo ra “giấy phép con” nhằm phục vụ lợi ích nhóm, trục lợi số tiền đặc biệt lớn.

Hai bị can này còn bị cáo buộc can thiệp, chỉ đạo cấp dưới cấp khống giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng; thực hiện mua bán trái phép mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói.

Ông Hoàng Trung bị khai trừ khỏi Đảng ngày 28/7 và sau đó bị kỷ luật buộc thôi việc theo quyết định của Thủ tướng.

Theo C03, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi của các bị can và những cá nhân, tổ chức liên quan trong vụ án.