Hé lộ chủ đầu dự án điện gió gần 2.900 tỷ đồng ở Đắk Lắk*

Ngày 30/10, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy điện gió Ea Sin, công suất thiết kế 77 MW, với tổng vốn đầu tư hơn 2.893 tỷ đồng.

Đắk Lắk chấp thuận đầu tư dự án điện gió hơn 2.893 tỷ đồng

Theo Quyết định này, hai nhà đầu tư thực hiện dự án gồm Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam và Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Trung Nam.

Dự án Nhà máy điện gió Ea Sin được thực hiện tại xã Cư Pơng và xã Ea Khăl, tỉnh Đắk Lắk với mục tiêu sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo, truyền tải và phân phối điện.

Nhà máy có công suất thiết kế 77 MW, diện tích sử dụng đất có thời hạn khoảng 26,804 ha và diện tích sử dụng tạm thời khoảng 19,8 ha. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được quyết định cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 2.893 tỷ đồng, trong đó vốn góp của các nhà đầu tư gần 434 tỷ đồng, vốn huy động hơn 2.459 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam góp hơn 368,8 tỷ đồng, chiếm 85%; Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Trung Nam góp hơn 65 tỷ đồng, chiếm 15%. Phương thức góp vốn được thực hiện bằng tiền mặt theo tiến độ dự án.

Theo kế hoạch được phê duyệt, dự án sẽ hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng cơ bản và đưa công trình vào khai thác, vận hành trong quý IV/2028.

Về quy mô đầu tư xây dựng, dự án bao gồm các tuabin gió và hệ thống thiết bị đấu nối từ trụ tuabin về trạm biến áp 220/33 kV; xây dựng trạm biến áp 220/33 kV công suất 90 MVA phục vụ Nhà máy điện gió Ea Sin.

Đồng thời, dự án đầu tư xây dựng ngăn máy biến áp AT3 công suất 300 MVA tại trạm biến áp 500 kV Nhà máy điện gió Ea Nam, các ngăn lộ 500 kV, 220 kV và hệ thống điều khiển, đo lường, bảo vệ đồng bộ với hệ thống hiện hữu của trạm biến áp 500kV Nhà máy điện gió Ea Nam.

Dự án cũng xây dựng đường dây 220 kV (gồm đoạn 1 mạch và đoạn 3 mạch dùng chung và chia sẻ đầu tư với dự án Nhà máy điện gió Ea Sin 2) đấu nối Nhà máy điện gió Ea Sin về trạm biến áp 500 kV Nhà máy điện gió Ea Nam. Điện năng sản xuất từ Nhà máy điện gió Ea Sin sẽ được cung cấp vào lưới điện quốc gia.

*Tít do Tạp chí Kinh tế Môi trường đặt lại.