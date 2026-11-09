Hé lộ chi tiết đặc biệt của Song Jong Ki bên 2 con

Song Joong Ki là một trong những nam diễn viên hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim đình đám như Hậu Duệ Mặt Trời, Vincenzo và Cậu Út Nhà Tài Phiệt. Bên cạnh sự nghiệp thành công, cuộc sống hôn nhân và hình ảnh người cha hai con của nam diễn viên cũng nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Mới đây, Song Joong Ki tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi một huấn luyện viên thể hình tại đảo Jeju (Hàn Quốc) chia sẻ hình ảnh chụp cùng nam diễn viên, đồng thời tiết lộ những câu chuyện đáng chú ý trong khoảng thời gian cả hai có dịp gặp gỡ.

Hình ảnh mới đây của Song Jong Ki.

Trong bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, Song Joong Ki xuất hiện tại một trung tâm thể hình cùng gia đình vị huấn luyện viên. Đáng chú ý, vị huấn luyện viên dành nhiều lời khen cho tinh thần kỷ luật và ý thức chăm sóc bản thân của Song Joong Ki.

Theo chia sẻ, dù lịch trình quay phim bận rộn, nam diễn viên vẫn duy trì thói quen tập luyện đều đặn. Có những ngày phải ghi hình đến tận khuya, anh vẫn tranh thủ thức dậy từ sáng sớm để đến phòng tập. Ngay cả khi kết thúc công việc vào buổi tối muộn, Song Joong Ki cũng không bỏ qua việc rèn luyện thể chất.

Không chỉ vậy, nam diễn viên còn tự đi mua thực phẩm và nấu ăn trong thời gian lưu trú tại nơi xa nhà. Huấn luyện viên cho biết ông ấn tượng với cách Song Joong Ki duy trì chế độ sinh hoạt nghiêm túc, âm thầm và không phô trương. Người này cũng dành lời khen cho tinh thần làm việc chuyên nghiệp của tài tử.

Bên cạnh hình ảnh chăm chỉ, câu chuyện về cách Song Joong Ki dành tình cảm cho các con mới là chi tiết khiến nhiều người chú ý. Theo tiết lộ từ vị huấn luyện viên, trong lúc tập luyện, nếu nhận được cuộc gọi từ các con, nam diễn viên sẽ lập tức trò chuyện qua video với vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Khi gặp con của huấn luyện viên tại trung tâm thể hình, anh cũng thể hiện sự thân thiện, ân cần và chủ động quan tâm đến các bé.

Đặc biệt, Song Joong Ki còn tạo điều kiện để các con của mình trò chuyện, làm quen với những đứa trẻ trong gia đình vị huấn luyện viên thông qua cuộc gọi video. Người này nhận xét nam diễn viên có cách đối xử với trẻ nhỏ rất tự nhiên, ấm áp và không hề gượng ép. Những câu chuyện đời thường được chia sẻ phần nào cho thấy hình ảnh khác của tài tử phía sau ánh đèn sân khấu và lịch trình làm việc dày đặc.

Song Jong Ki và vợ. (Ảnh từ Sohu)

Trước đó, Song Joong Ki kết hôn với nữ diễn viên người Anh Katie Louise Saunders vào năm 2023. Cùng năm, cả hai đón con trai đầu lòng vào tháng 6. Đến tháng 11/2024, gia đình nam diễn viên tiếp tục chào đón con gái thứ hai. Từ đó, Song Joong Ki chính thức trở thành bố của hai nhóc tì.

Hiện tại, bên cạnh việc chăm sóc gia đình, nam diễn viên vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Anh dự kiến trở lại màn ảnh nhỏ trong bộ phim truyền hình Love Cloud, dự kiến lên sóng vào nửa đầu năm 2027. Sự xuất hiện của Song Joong Ki trong dự án mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả.