Hé lộ chân dung cơ trưởng 'chiến đấu như sư tử' cứu 174 hành khách trong chuyến bay Flydubai
Từ một người từng dự định nối nghiệp gia đình trong ngành dệt may, Smit Machchhar đã bất ngờ tìm thấy niềm đam mê hàng không ở tuổi 19 và trở thành cơ trưởng giàu kinh nghiệm của dòng Boeing 737.
Trong sự cố trên chuyến bay flydubai, ông được cho là đã bị thương nặng nhưng vẫn nỗ lực bảo vệ hành khách.
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Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/he-lo-chan-dung-co-truong-chien-dau-nhu-su-tu-cuu-174-hanh-khach-trong-chuyen-bay-flydubai-169261001185716019.htm