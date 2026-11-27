Nghiên cứu được công bố ngày 26/11 trên tạp chí khoa học Palaeontology, do các nhà khoa học thuộc Đại học Reading (Vương quốc Anh) và Đại học Illinois Urbana-Champaign (Mỹ) thực hiện.

Tyrannosaurus rex (thường gọi tắt là T. rex hoặc khủng long bạo chúa) là loài khủng long ăn thịt đi bằng hai chân sống cách đây khoảng 66-68 triệu năm vào cuối kỷ Phấn trắng tại Bắc Mỹ. Tên gọi của nó có nghĩa là "Vua của loài thằn lằn bạo chúa". Ảnh: CC BY-SA 3.0

Để tìm hiểu cách khủng long ăn thịt, nhóm nghiên cứu đã chế tạo một thiết bị có tên DinoSAW, sử dụng bản sao răng của khủng long Allosaurus và một loại gel có đặc tính tương tự mô thịt động vật.

Kết quả thí nghiệm cho thấy việc kéo răng chéo về phía sau cần lực ít hơn khoảng 35% so với động tác cắn thẳng xuống.

Các nhà khoa học giải thích rằng răng của nhiều loài khủng long ăn thịt có hình dạng cong về phía sau, với hai cạnh sắc như lưỡi cưa. Cấu tạo này giúp chúng xé thịt hiệu quả hơn khi kết hợp chuyển động của hàm với sức mạnh của cơ cổ.

Người đứng đầu nghiên cứu cho biết cách ăn này có nhiều điểm tương đồng với đại bàng và các loài chim săn mồi ngày nay. Những vết rãnh được tìm thấy trên xương hóa thạch khủng long cũng củng cố giả thuyết trên.

Phát hiện mới giúp giới khoa học hiểu rõ hơn về tập tính ăn thịt của khủng long thời tiền sử, đồng thời cho thấy hiệu quả của cú cắn không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh của hàm mà còn vào hình dạng răng và hướng chuyển động khi cắn.

Tuy nhiên, do khủng long đã tuyệt chủng và thí nghiệm sử dụng bản sao răng Allosaurus, các nhà khoa học chưa thể khẳng định chắc chắn đây là cách khủng long bạo chúa T. rex ăn thịt con mồi.