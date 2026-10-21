Hé lộ BMW 7 Series phiên bản chống đạn mới

Mẫu xe ý tưởng này có tên BMW Concept 7 Protection. Chiếc sedan hạng sang được chế tạo theo tiêu chuẩn BayB mới, tập trung bảo vệ người ngồi trong xe trước các loại đạn súng ngắn.

Mẫu xe không hướng đến khả năng chống các vụ nổ mạnh hoặc những loại vũ khí có mức độ đe dọa cao hơn. So với những mẫu xe bảo vệ chuyên dụng như 7 Series Protection hay X5 Protection VR6, mẫu Concept 7 Protection có mức độ gia cố thấp hơn.

Dẫu vậy, để đảm bảo khả năng bảo vệ hành khách, BMW trang bị kính chống đạn cùng hệ thống cửa kết hợp thép đạn đạo và vật liệu composite gia cường sợi.

Các vật liệu bảo vệ tương tự cũng được bố trí bên dưới cửa sổ trời toàn cảnh. Từ bên ngoài, cửa sổ trời vẫn giữ vẻ ngoài thông thường, nhưng rèm che bên trong được đóng cố định. Vách ngăn khoang xe cũng được gia cố để tăng khả năng bảo vệ trước đạn súng.

Mẫu concept còn có hệ thống liên lạc nội bộ và báo động khi xảy ra tình huống bị tấn công. Dù được bổ sung các trang bị an ninh, Concept 7 Protection vẫn duy trì thiết kế và tiện nghi đặc trưng của dòng 7 Series.

Ngoại hình Concept 7 Protection gần như không khác biệt so với BMW 7 Series thông thường. Thiết kế này giúp xe hạn chế thu hút sự chú ý, phù hợp với những khách hàng cần tăng cường an ninh mà không muốn phô trương.

Khoang nội thất bọc da Merino màu trắng Smoke White thuộc chương trình BMW Individual, kết hợp trần xe Alcantara màu Anthracite của BMW M và nhiều chi tiết Alcantara khác. Xe còn có rèm che nắng điều khiển điện và gương chiếu hậu trong xe dạng kỹ thuật số.

Một trang bị đáng chú ý là cụm điều khiển phía sau có thể gập xuống, tích hợp bàn làm việc và ngăn làm mát. Chi tiết này ra mắt trên Concept 7 Protection và dự kiến được bổ sung cho toàn bộ dòng 7 Series trong nửa cuối năm 2027.

BMW cũng cho biết mẫu xe được phát triển nhằm duy trì đặc tính vận hành của dòng sedan hạng sang nguyên bản.

Xe sử dụng hệ truyền động của BMW M760e xDrive, gồm động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0L kết hợp mô-tơ điện. Tổng công suất đạt 603 mã lực, mô-men xoắn cực đại 800 Nm.

BMW mô tả Concept 7 Protection là bước thăm dò khả năng mở rộng danh mục xe bảo vệ chuyên dụng cho những nhóm khách hàng có nhu cầu khác nhau. Hãng chưa công bố kế hoạch sản xuất thương mại, nhưng mẫu xe được xem là phương án bổ sung cho danh mục xe chống đạn hiện tại.