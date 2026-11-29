Không gian sống xa hoa của Jensen Huang - nhà sáng lập kiêm CEO NVIDIA bất ngờ thu hút sự chú ý khi loạt hình ảnh về căn biệt thự từng thuộc sở hữu của gia đình ông được chia sẻ trở lại. Không chỉ gây ấn tượng bởi nội thất sang trọng, dinh thự còn sở hữu hồ bơi riêng, hầm rượu và gara đỗ nhiều mẫu xe thể thao đắt tiền, trong đó có Ferrari.

Theo truyền thông Đài Loan, mới đây, Wang Zhengyi (Amy Wang), nhà sáng lập Dragon Hearts Foundation, đã đăng tải một đoạn video ghi lại chuyến thăm nhà vợ chồng Jensen Huang từ năm 2019. Những hình ảnh tưởng chừng đã bị lãng quên nay bất ngờ được chú ý trở lại, hé lộ một phần không gian sống của vị tỷ phú công nghệ.

Trong đoạn video, căn nhà gây ấn tượng với phong cách thiết kế cổ điển, sử dụng tông màu trắng kem và những gam màu sáng làm chủ đạo. Phòng khách được bài trí với bộ sofa, ghế bành sang trọng, bàn trà chạm khắc tinh xảo cùng thảm trải sàn và rèm cửa đồng điệu. Điểm nhấn nổi bật là chiếc đèn chùm pha lê cỡ lớn treo giữa trần nhà và một cây đàn piano đặt cạnh cửa sổ, tạo cảm giác sang trọng, thanh lịch như không gian bên trong một tòa lâu đài.

Không chỉ có nội thất cầu kỳ, khuôn viên bên ngoài căn biệt thự cũng khiến nhiều người trầm trồ. Ngôi nhà sở hữu khoảng sân rộng với hồ bơi riêng, ghế nằm thư giãn và hàng cây xanh được cắt tỉa gọn gàng. Bên trong còn có một hầm rượu riêng với nhiều chai vang được sắp xếp ngay ngắn.

Đáng chú ý, khu vực gara xuất hiện ít nhất hai chiếc xe thể thao, trong đó có một chiếc Ferrari màu xanh nhạt. Trên bức tường gần gara còn treo những bức ảnh gia đình, mang đến cảm giác ấm cúng giữa không gian sống xa hoa.

Bên cạnh những hình ảnh về cơ ngơi đắt đỏ, điều khiến Amy Wang đặc biệt nhớ đến sau chuyến thăm năm 2019 lại là cách ứng xử của vợ chồng Jensen Huang. Trong video, vị tỷ phú trực tiếp đón tiếp khách đến nhà, trong khi vợ ông - bà Lori Huang cầm ly rượu và trò chuyện thân mật với mọi người.

Amy Wang dành nhiều lời khen cho bà Lori, nhận xét nữ doanh nhân có phong thái thanh lịch, cởi mở và thân thiện. Người sáng lập Dragon Hearts Foundation cũng bày tỏ sự ủng hộ dành cho bà, cho rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo cách con người mong đợi. Tuy nhiên, từ những ấn tượng trong lần tiếp xúc trước đây, cô tin rằng bà Lori có đủ phẩm giá và nghị lực để bình tĩnh đối diện với những thử thách lớn trong cuộc đời.

Trong khi đó, khối tài sản bất động sản của Jensen Huang cũng là chủ đề được truyền thông quan tâm. Theo một số nguồn tin quốc tế được bài báo dẫn lại, nhà sáng lập NVIDIA bắt đầu mua bất động sản từ cuối thập niên 1980. Tổng số tiền ông chi cho các tài sản này ước tính khoảng 55 triệu USD, với nhiều bất động sản nằm tại San Jose, San Francisco (bang California) và đảo Maui thuộc Hawaii, Mỹ.

Việc những hình ảnh về biệt thự cũ được chia sẻ trở lại không chỉ giúp công chúng có cái nhìn rõ hơn về không gian sống của một trong những nhân vật quyền lực nhất ngành công nghệ, mà còn thu hút sự chú ý bởi những câu chuyện đời thường phía sau cánh cửa nhà của vị tỷ phú. Đặc biệt, ấn tượng tốt đẹp mà Amy Wang dành cho bà Lori Huang cho thấy sự quan tâm của công chúng không chỉ dừng lại ở khối tài sản đồ sộ, mà còn nằm ở cách ứng xử và hình ảnh của gia đình Jensen Huang trong mắt những người từng tiếp xúc.