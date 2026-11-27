Các dấu tích của công trình cổ đại 2.600 năm tuổi. Ảnh: Acta Geophisica

Cuộc khảo sát được tiến hành tại thành phố cổ Buto, từng là trung tâm chính trị và tôn giáo quan trọng ở miền Bắc Ai Cập, có lịch sử hình thành từ thế kỷ thứ IV trước Công nguyên.

Sử dụng phương pháp chụp cắt lớp điện trở suất (ERT), các nhà nghiên cứu đã phát hiện dấu vết của những cấu trúc kiến trúc bị chôn vùi, đồng thời thu thập thông tin về phần móng công trình trên một khu vực có diện tích lớn hơn một sân bóng đá tại vùng đồng bằng sông Nile.

Đội ngũ trên cũng tiến hành kết hợp dữ liệu vệ tinh với các cuộc khảo sát thực địa, qua đó phân biệt dấu tích khảo cổ thuộc những giai đoạn lịch sử khác nhau của thành phố mà không cần tiến hành khai quật trên diện rộng.

Đăng tải trên trên tạp chí Acta Geophysica, các nhà nghiên cứu cho biết công trình nằm ở độ sâu khoảng 3 - 6 mét dưới mặt đất, xây bằng gạch bùn cổ đại có kích thước ước tính dài 25 mét và rộng 20 mét. Công trình được xác định tại thời kỳ Saite, trải dài trong thế kỷ VII và VI trước Công nguyên.

Theo nghiên cứu, phát hiện này có thể cung cấp manh mối về cách những người thợ xây thời cổ đại điều chỉnh kỹ thuật thi công để thích ứng với nền đất mềm, thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt tại vùng đồng bằng sông Nile.

Hiện mục đích sử dụng của công trình vẫn là một bí ẩn. Tuy nhiên, các nhà khoa học nghi ngờ đây là một công trình phục vụ hoạt động tôn giáo, có thể là lăng mộ, đền thờ hoặc nơi cư trú của các tu sĩ. Dữ liệu khảo sát đã giúp nhóm nghiên cứu định hướng quá trình khai quật tại địa điểm này, qua đó phát hiện một số hiện vật liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, trong đó có bùa hộ mệnh và bàn thờ.

Bên cạnh công trình xây bằng gạch bùn có niên đại lâu đời hơn từ thời Ai Cập cổ đại, nhóm nghiên cứu còn phát hiện dấu tích của những khu định cư được cho là có từ thời Ptolemy (năm 305 - 30 trước Công nguyên) hoặc thời La Mã (năm 30 trước Công nguyên - 395 sau Công nguyên).

Các phương pháp được nhóm nghiên cứu sử dụng có thể mở ra cơ hội khám phá những giai đoạn lịch sử khác chưa được biết đến tại Buto. Ngoài công trình vừa được xác định, các nhà khoa học nghi ngờ còn có thể tồn tại một công trình khác nằm bên dưới lớp đất sét dày. Đây là giả thuyết mà họ dự định tiếp tục nghiên cứu trong thời gian tới.

Qua những phát hiện trên, nhà Ai Cập học kiêm Giám đốc Bảo tàng Cổ vật thuộc Thư viện Alexandria ở Ai Cập, ông Hussein Bassir khẳng định tầm quan trọng của việc kết hợp công tác khảo cổ thực địa truyền thống với các công nghệ tiên tiến, không xâm lấn nhằm khám phá thêm những thông tin mới về thế giới cổ đại.

Theo ông Bassir, những công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), hình ảnh vệ tinh và các công cụ lập bản đồ dưới lòng đất có thể hỗ trợ các nhà khảo cổ tái dựng toàn bộ cảnh quan của những nền văn minh cổ đại, xác định các khu định cư chưa từng được biết đến và hiểu rõ hơn cách các nền văn minh trong quá khứ tương tác với môi trường xung quanh.

Tuy nhiên, ông Hussein Bassir nêu rõ công nghệ sẽ không bao giờ thay thế được nhà khảo cổ học, đồng thời nhấn mạnh tương lai của ngành này nằm ở sự kết hợp giữa đổi mới công nghệ, nghiên cứu khoa học và chuyên môn khảo cổ học truyền thống.