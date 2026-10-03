Hé lộ bất ngờ về cơ phó trong sự cố Flydubai

The Wall Street Journal ngày 2/10 dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết cơ phó trên chuyến bay FZ1073 từ UAE tới Israel hôm 30/9 có tên Hamam al-Hammami, mang quốc tịch Oman. Người này từng bị Oman cấm bay do những lo ngại liên quan đến tư tưởng cực đoan.

Một máy bay của hãng Flydubai. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, sau đó, người này vẫn được Flydubai tuyển dụng và tham gia tổ bay trên tuyến bay từ UAE tới Israel. Hiện chưa rõ Oman có chia sẻ những lo ngại về phi công này với các quốc gia và hãng hàng không trong khu vực hay không.

Trong khi đó, Jerusalem Post dẫn thông tin từ CNN cho biết, năm ngoái, cơ phó bị loại khỏi chương trình đào tạo tại một hãng hàng không quốc gia của Oman do những quan ngại về tư tưởng cực đoan, nhưng sau đó vẫn được giao một vị trí khác tại hãng.

Một nguồn tin khác tiết lộ người này sinh ra tại UAE, có bố là người Oman, mẹ là người Syria và từng sống nhiều năm tại UAE. Một quan chức Israel cho biết cơ phó mới làm việc cho Flydubai được 8 tháng, trong khi một nguồn tin khác nói người này từng làm việc cho hãng hàng không Royal Air Maroc.

Chuyến bay FZ1073 của Flydubai, có hành trình từ Dubai tới Tel Aviv (Israel) hôm 30/9 lần lượt phát mã phát đáp 7700 và 7500, tương ứng với tín hiệu khẩn cấp và tín hiệu báo hiệu can thiệp trái phép. Máy bay sau đó liên tục thay đổi độ cao, không thể duy trì trạng thái bay ổn định.

Giới chức Israel không liên lạc được với máy bay trong một khoảng thời gian khi sự việc xảy ra. Không quân Israel (IAF) đã triển khai tiêm kích để giám sát máy bay do lo ngại khả năng máy bay bị khống chế.

Theo thông tin ban đầu từ giới chức Israel, cơ phó đã tấn công cơ trưởng và tìm cách lao máy bay xuống đất. Cơ trưởng chống trả, sau đó mở cửa buồng lái để hành khách hỗ trợ khống chế cơ phó. Sau đó, hai phi công khác, đều là hành khách trên chuyến bay, đã giúp điều khiển máy bay hạ cánh an toàn xuống thành phố Tabuk của Arab Saudi.

Flydubai và giới chức Oman chưa công khai xác nhận danh tính cơ phó. Theo Reuters, sau khi được điều trị thương tích, người này đã được đưa tới Abu Dhabi, UAE, để phục vụ điều tra.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 1/10 cho biết cơ phó đã trải qua quá trình “nhồi nhét tư tưởng Hồi giáo cực đoan”. “Qua thông tin thu thập từ hồ sơ cá nhân, chúng tôi biết anh ta đã trải qua quá trình bị nhồi nhét tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Anh ta nói với phi hành đoàn rằng ‘hãy giết tôi đi’, thể hiện ý định tự tử”, ông Netanyahu nói.

Nhà lãnh đạo Israel cũng cho biết nước này có quy định hạn chế phi công đến từ các quốc gia không có quan hệ ngoại giao với Israel thực hiện các chuyến bay tới đây. Oman hiện chưa có quan hệ ngoại giao chính thức với Israel, song cơ phó người Oman vẫn được bố trí trong tổ bay FZ1073.

Tuy nhiên, The Jerusalem Post ngày 2/10 dẫn các nguồn tin am hiểu cuộc điều tra cho biết thỏa thuận hàng không song phương giữa UAE và Israel không quy định phi công khai thác các chuyến bay giữa hai nước bắt buộc phải mang quốc tịch của quốc gia có quan hệ ngoại giao với Israel.

Hiện giới chức UAE đang tiến hành điều tra vụ việc, gồm việc xác định động cơ của cơ phó và liệu hành động này có liên quan đến hoạt động khủng bố hay không.