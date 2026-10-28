Hé lộ 5 đội thi tranh tài tại Vòng Chung kết Cuộc thi Sinh viên thông thái 2026

Đây là năm thứ 3, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) tổ chức Cuộc thi “Sinh viên thông thái 2026” dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khu vực miền Trung và lân cận.

Sau gần một tháng triển khai, vòng sơ khảo Cuộc thi “Sinh viên thông thái 2026 - Tìm hiểu pháp luật quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp” đã thu hút hơn 22.000 sinh viên đến từ 30 trường đại học, cao đẳng khu vực miền Trung và vùng lân cận tham gia.

Thông qua hình thức trắc nghiệm trực tuyến, cuộc thi tạo điều kiện để sinh viên củng cố kiến thức, hiểu đúng hơn về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, đồng thời nâng cao khả năng nhận diện những dấu hiệu bất chính và chủ động bảo vệ quyền lợi của mình trước các lời mời tham gia kinh doanh thiếu minh bạch.

Theo thể lệ, tổng điểm của mỗi trường được tính từ kết quả của toàn bộ sinh viên tham gia dự thi thuộc trường đó. Căn cứ kết quả tổng hợp, 05 trường giành quyền góp mặt tại đêm chung kết gồm:

1. Đại học Duy Tân - Thành phố Đà Nẵng;

2. Trường Đại học Luật, Đại học Huế - Thành phố Huế;

3. Trường Đại học Phạm Văn Đồng - Tỉnh Quảng Ngãi;

4. Trường Đại học Quy Nhơn - Tỉnh Gia Lai;

5. Trường Đại học Vinh - Tỉnh Nghệ An.

Theo đó, 05 đội sẽ tranh tài qua 03 phần thi: Giới thiệu, Tiểu phẩm và Hùng biện. Mỗi đội sẽ bước vào đêm chung kết với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, kịch bản và chiến thuật thể hiện, sẵn sàng chinh phục từng phần thi bằng kiến thức pháp luật vững vàng, tư duy linh hoạt và bản lĩnh sân khấu.

Thông tin chi tiết về đêm chung kết cuộc thi “Sinh viên thông thái 2026 - Tìm hiểu quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp” như sau:

- Thời gian: 17h30 ngày 30 tháng 10 năm 2026

- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Đại học Duy Tân, số 03 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng.