Hé lộ 2 trận đấu của CLB Long An trong vụ bán độ chấn động bóng đá Việt Nam

Ngày 11/11, bóng đá Việt Nam chấn động khi thông tin về vụ án dàn xếp tỷ số, cá độ với sự tham gia của các thành viên câu lạc bộ Long An mùa giải trước (2025-2026) được công bố. Bốn cầu thủ được xác định có liên quan gồm Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng và Bùi Hoàng Mỹ. Ngoài ra, hai thành viên ban huấn luyện là Hoàng Danh Ngọc và Hoàng Nhật Nam cũng bị xác định tham gia móc nối, tổ chức dàn xếp kết quả thi đấu.

Hai trận đấu được cơ quan chức năng xác định có hành vi dàn xếp tỷ số là cuộc đối đầu giữa Long An và 2 đối thủ Nam Định, Quy Nhơn United. Trong đó, trận Long An thua Nam Định 0-2 thuộc Cúp Quốc gia diễn ra ngày 23/11/2025. Trận Long An thua Quy Nhơn United 1-4 thuộc Giải hạng Nhất quốc gia diễn ra ngày 3/10/2025.

Các cầu thủ Long An tham gia bán độ.

Ngày 3/10/2025, câu lạc bộ Long an nhận thất bại 1-4 trước Quy Nhơn United sau khi để đối thủ dẫn trước hai bàn ngay trong hiệp một. Theo báo cáo trận đấu, ba trong số bốn cầu thủ bị khởi tố có tên trong đội hình xuất phát của Long An, gồm tiền vệ Nguyễn Thanh Hải (số 7), tiền vệ Nguyễn Anh Tài (số 2) và thủ môn Lê Văn Hưng (số 25). Bùi Hoàng Mỹ không góp mặt trong danh sách đăng ký.

Thanh Hải còn giữ vai trò đội trưởng CLB Long An. Cầu thủ này thi đấu đến phút 80 trước khi rời sân, nhường chỗ cho Kha Tấn Tài. Nguyễn Anh Tài và thủ môn Lê Văn Hưng thi đấu đủ 2 hiệp.

Nguyễn Anh Tài (áo đen, số 2) trong trận đấu giữa CLB Long An và Quy Nhơn United.

Ở trận đấu này, hai thành viên ban huấn luyện bị khởi tố cũng xuất hiện trong danh sách quan chức đội bóng. Hoàng Nhật Nam đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành, trong khi Hoàng Danh Ngọc được đăng ký với chức danh cán bộ phân tích kỹ thuật.

Gần hai tháng sau, ngày 23/11/2025, CLB Long An tiếp tục nhận thất bại 0-2 trước Nam Định tại Cúp Quốc gia 2025-2026. Đây là trận đấu thứ hai được cơ quan điều tra xác định có hành vi dàn xếp tỷ số.

Khác với cuộc đối đầu với Quy Nhơn, trận đấu trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) có sự góp mặt của ba trong số bốn cầu thủ Long An bị khởi tố, gồm Nguyễn Thanh Hải (số 7), Nguyễn Anh Tài (số 2) và Bùi Hoàng Mỹ (số 5).

Nguyễn Thanh Hải (áo đỏ) trong trận đấu với câu lạc bộ Nam Định.

Theo báo cáo chính thức, Nguyễn Thanh Hải tiếp tục mang băng đội trưởng. Tiền vệ này thi đấu 82 phút trước khi được thay bằng Nguyễn Xuân Hướng. Nguyễn Anh Tài và Bùi Hoàng Mỹ cũng có tên trong đội hình xuất phát, nhưng không rời sân trong thời gian thi đấu chính thức.

Hai thành viên ban huấn luyện Hoàng Danh Ngọc và Hoàng Nhật Nam tiếp tục có tên trong danh sách quan chức của Long An. Hoàng Nhật Nam vẫn giữ chức Giám đốc điều hành, còn Hoàng Danh Ngọc đảm nhiệm công việc phân tích kỹ thuật.

Ở mùa giải 2026-2027, toàn bộ 4 cầu thủ nêu trên đều không còn là thành viên của câu lạc bộ Long An tham dự giải Hạng Nhất và Cúp Quốc gia.