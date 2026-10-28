Hé lộ 2 lý do khiến MU chưa thể sa thải Carrick sau cuộc họp khẩn

Báo chí Anh cho hay, sau khi MU thảm bại 0-3 Bournemouth ngay tại Old Trafford cuối tuần qua, trận thứ 8 liên tiếp trên mọi đấu trường họ không biết đến chiến thắng, lãnh đạo CLB đã họp khẩn, xem xét sa thải Michael Carrick, bổ nhiệm một thuyền trưởng mới.

Ở trận MU 0-3 Bournemouth, Carrick cho thấy những vấn đề về chiến thuật, còn cầu thủ không muốn chiến đấu vì ông. Ảnh: The Touchline

Cuộc họp được cho gồm Sir Jim Ratcliffe, giám đốc điều hành Omar Berrada, giám đốc bóng đá Jason Wilcox và gia đình nhà Glazer. Sau những trao đổi và cân nhắc thiện hơn, kế hoạch thay tướng của MU tạm thời được hoãn lại.

Có thông tin, INEOS thậm chí không chỉ cho Carrick 1 trận (MU vs Chelsea) để giữ ghế, mà có thể là 3 trận, gồm cả gặp AS Roma tại Champions League và tiếp Aston Villa trên sân nhà (Premier League).

Teamtalk hé lộ 2 lý do khiến MU hoãn sa thải Carrick, dù thấy tình hình thực sự rất tệ, bao gồm liên quan đến vấn đề tài chính và chọn người thay cựu danh thủ.

Lãnh đạo MU hiện bất đồng về việc chọn ứng viên thay thế Carrick. Ảnh: Transfer News Live

MU được loan tin sẽ tốn khoản tiền lớn (gần 12 triệu bảng) bồi thường cho Carrick, nếu sa thải ông để bổ nhiệm người mới. Chưa kể, giữa các lãnh đạo MU đang có bất đồng về việc chọn ứng viên thay Carrick.

Trong khi, giám đốc tuyển dụng MU, Vivell nghiêng về cựu thuyền trưởng Bayern và tuyển Đức, Julian Nagelsmann thì giám đốc Wilcox muốn người đã có kinh nghiệm cầm quân tại Ngoại hạng Anh, như Conte, Eddie Howe hay Unai Emery,…

Theo The Sun, Sir Jim Ratcliffe chọn đứng về phía giám đốc Wilcox, nhưng MU sẽ bàn kỹ càng hơn về việc thay tướng, nếu tình hình đội vẫn không cải thiện, ở quãng nghỉ (FIFA Days) tháng 11.

MU hiện xếp thứ 16 Ngoại hạng Anh, với chỉ 7 điểm sau 8 vòng đấu. Từ đầu mùa, đội bóng của Carrick chỉ thắng 2 trong 12 trận đã chơi, mọi đấu trường và đang trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp chỉ có hòa và thua.