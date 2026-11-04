Hé lộ 17 đơn vị nghệ thuật sẽ hội tụ tại cuộc thi nhạc cụ dân tộc ở Thái Nguyên

Trước thềm "Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026", công tác chuẩn bị đang được triển khai, hướng tới những chương trình biểu diễn có chất lượng nghệ thuật, tôn vinh giá trị âm nhạc truyền thống.

Từ ngày 6 đến 12.11, Thái Nguyên là địa điểm tổ chức đợt 2 của cuộc thi với sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật trên cả nước.

Trước đó, đợt 1 diễn ra từ ngày 24 đến 30.10 tại Nhà hát Triển lãm và Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng với sự góp mặt của 16 đơn vị nghệ thuật.

Tối 24.10, tại Nhà hát Triển lãm và Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng tổ chức bế mạc Đợt 1 Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026

Trao đổi với PV Văn Hóa, Cục nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) thông tin, đợt thi tại Thái Nguyên có 17 đơn vị nghệ thuật tham gia gồm: Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Lạng Sơn; Nhà hát Ca, Múa, Nhạc quốc gia Việt Nam; Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam; Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP. Hồ Chí Minh.

Các đơn vị tiếp theo gồm Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Nhà hát Chèo Quân đội; Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế; Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội; Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Danh sách còn có Đoàn Văn công Quân khu 1; Nhà hát Chèo Hưng Yên; Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình; Nhà hát Lạc Hồng (Phú Thọ); Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế.

Bên cạnh đó là Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang; Công ty CP Truyền thông và Giáo dục nghệ thuật Starlab; Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

Một số tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại cuộc thi diễn ra ở Lâm Đồng

Với chủ đề “Âm sắc Việt - Hội tụ - Tỏa sáng”, cuộc thi hướng đến tôn vinh những giá trị đặc sắc của âm nhạc truyền thống, sự đa dạng của hệ thống nhạc cụ và các loại hình biểu diễn dân tộc.

Thông qua những tiết mục độc tấu, hòa tấu, các đơn vị có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và thể hiện năng lực chuyên môn.

Đây cũng là dịp để các đơn vị nghệ thuật, cơ sở đào tạo trao đổi kinh nghiệm, tăng cường kết nối và tìm kiếm những hướng đi phù hợp trong quá trình phát triển âm nhạc dân tộc.

Qua đó, những thanh âm đặc trưng của các vùng miền tiếp tục được lan tỏa, góp phần đưa âm nhạc dân tộc đến gần hơn với đời sống văn hóa đương đại.