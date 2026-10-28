Hé lộ 10 thành viên đầu tiên của Trung tâm Tài chính Quốc tế VIFC-HCMC

Tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, lãnh đạo TP HCM trao giấy chứng nhận cho đại diện 10 thành viên chính thức đầu tiên của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC). Các doanh nghiệp đưa ra những cam kết với quy mô và định hướng hoạt động khác nhau, từ huy động vốn phát triển hạ tầng đến đầu tư vào năng lượng tái tạo, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), dữ liệu hàng hải và dịch vụ thanh toán.

Theo thông tin công bố tại sự kiện, tổng quy mô cam kết đầu tư của các thành viên đạt khoảng 2,7 tỷ USD trong giai đoạn 2026 - 2027 và dự kiến lũy kế khoảng 3 tỷ USD đến năm 2030.

10 thành viên đầu tiên cam kết vốn ra sao?

Trong danh sách được công bố, Công ty TNHH Sài Gòn Marina IFC có mức cam kết huy động vốn lớn nhất, với 816 triệu USD để phát triển hạ tầng công nghệ và hạ tầng vật lý cho hệ sinh thái VIFC.

AG&P Vietnam Holding Company Limited dự kiến đầu tư từ 750 triệu đến 1 tỷ USD trong giai đoạn 2027-2030 để phát triển chuỗi giá trị LNG đến điện và trung tâm dữ liệu.

Các thành viên còn lại đưa ra những cam kết cụ thể theo từng lĩnh vực. Công ty TNHH EQuest Capital cam kết huy động lên đến 325 triệu USD cho các chương trình phát triển hạ tầng giáo dục, đặc biệt là Khu đại học và đổi mới sáng tạo tại khu vực Tây Nam TP HCM.

Công ty TNHH Sơn Kim Capital IFC cam kết huy động 275 triệu USD thông qua mô hình công ty đầu tư riêng lẻ tự quản (CIF), phục vụ đầu tư hạ tầng trong VIFC.

Công ty TNHH VinaCapital International Partners cam kết huy động 200 triệu USD cho tòa nhà Iconic VIFC quy mô 99 tầng và dự án năng lượng điện khí tại Long An.

Công ty TNHH REE Energy Finance cam kết huy động 200 triệu USD để đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo.

Lãnh đạo TPHCM chúc mừng đại diện 10 thành viên chính thức của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM. Ảnh: BTC.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàng hải Gemadept Holdings cam kết đầu tư 100 triệu USD cho hoạt động vận hành hệ thống dữ liệu hàng hải, tư vấn quản lý, điều phối, định giá và cho thuê tàu biển, trang thiết bị hàng hải, góp phần phát triển các dịch vụ hỗ trợ lĩnh vực hàng hải và logistics.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cam kết đầu tư 57,7 triệu USD để thành lập sở giao dịch hàng hóa trong VIFC, với quy mô đầu tư theo báo cáo là 1.500 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Rovela Pay cam kết đầu tư 10 triệu USD, định hướng cung cấp dịch vụ thanh toán dành cho khách du lịch quốc tế.

Công ty TNHH Quản lý Tài sản Keppel Việt Nam) nghiên cứu phát triển các nền tảng đầu tư tiềm năng. Doanh nghiệp huy động nguồn vốn từ bên thứ ba, tuỳ thuộc vào điều kiện thị trường và sự tham gia của các đối tác.

VIFC kỳ vọng kết nối vốn quốc tế với nền kinh tế thực

Chia sẻ trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu chiều 27/10, ông Richard McClellan, Giám đốc điều hành VIFC tại TP HCM, cho rằng cơ hội của Việt Nam nằm ở khả năng kết nối dòng vốn toàn cầu với các tài sản và nhu cầu tăng trưởng trong nước.

Theo ông, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đã có diễn biến tích cực, trong khi đầu tư gián tiếp nước ngoài vẫn là lĩnh vực cần thu hút thêm. VIFC được thiết kế nhằm tạo điều kiện để nhà đầu tư quốc tế tham gia trực tiếp hơn vào các cơ hội trong nền kinh tế Việt Nam.

Ông McClellan cho biết trung tâm hướng tới một đầu mối tiếp cận, trong đó nhà đầu tư có thể hoạt động trên cơ sở các quy tắc gần với thông lệ quốc tế, bao gồm hợp đồng bằng USD hoặc ngoại tệ, chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, hợp đồng theo luật nước ngoài với đối tác nước ngoài, sử dụng tiếng Anh, chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, trọng tài quốc tế và cơ chế tòa án chuyên biệt.

Tuy nhiên, lãnh đạo VIFC cũng lưu ý quá trình hình thành trung tâm cần thời gian. Ông mô tả đây là dự án có tầm nhìn 10 năm, không phải dự án có thể hoàn thành trong hai năm. Theo ông, trong giai đoạn đầu, trung tâm cần tập trung vào một số sản phẩm có khả năng triển khai, gồm quỹ, trái phiếu, hàng hóa và công nghệ tài chính.

Ông McClellan cho rằng, trong ngắn hạn, những dấu mốc cần theo dõi là việc ban hành quy định, đăng ký thành viên và phát sinh giao dịch thực tế. Về trung hạn, kết quả cần được thể hiện qua lượng vốn được kết nối, sự hiện diện của các đối tác có uy tín và việc tạo ra việc làm ở quy mô nhất định.

Từ góc nhìn nhà đầu tư, ông Lê Anh Tuấn, Tổng giám đốc Dragon Capital, cho rằng khả năng tiếp cận thị trường và tính dự đoán của quy định là những yếu tố quan trọng để VIFC tạo khác biệt. Ông Tuấn cho rằng các bản ghi nhớ hợp tác hay con số vốn cam kết chưa đủ để thuyết phục thị trường. Nhà đầu tư cần nhìn thấy giao dịch thực tế, trong đó họ có thể đưa vốn vào, thực hiện giao dịch, phòng ngừa rủi ro khi cần và chuyển đổi trở lại ngoại tệ khi rút vốn.