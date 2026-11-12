Hệ giá trị gia đình trong định hướng phát triển văn hóa con người Hà Nội
Một đô thị văn minh không chỉ được nhận diện qua diện mạo không gian hay chất lượng các thiết chế văn hóa, mà còn được phản ánh trong nếp sống, nhân cách và cách ứng xử của mỗi con người. Đối với Hà Nội, xây dựng hệ giá trị gia đình không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn những nền nếp tốt đẹp của gia đình Việt Nam, mà còn gắn trực tiếp với mục tiêu phát triển con người Thủ đô thanh lịch, văn minh, có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/he-gia-tri-gia-dinh-trong-dinh-huong-phat-trien-van-hoa-con-nguoi-ha-noi-246261112140930645.htm