Giám đốc điều hành mảng kinh doanh tiêu dùng của tập đoàn, ông Yu Chengdong, gọi đây là “cột mốc lịch sử”, đánh dấu thời điểm hệ sinh thái HarmonyOS đạt quy mô tới hạn, bước vào giai đoạn phát triển trưởng thành và tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo.

Theo ông Yu, hệ sinh thái hiện có hơn 460.000 ứng dụng và dịch vụ, cùng hơn 12 triệu nhà phát triển đăng ký. HarmonyOS mất khoảng 25 tháng kể từ khi thương mại hóa để đạt mốc 100 triệu thiết bị.

Kiến trúc mới của HarmonyOS được Huawei giới thiệu vào tháng 10/2024, bắt đầu với phiên bản 5, tiếp đó là các bản cập nhật 6 và 7. Khác với phiên bản đầu ra mắt năm 2019, sau khi Mỹ đưa Huawei vào danh sách bị hạn chế tiếp cận công nghệ, khiến Google ngừng một số hợp tác, kiến trúc mới được phát triển hoàn toàn độc lập với Android và iOS.

HarmonyOS được cài trên các thiết bị của Huawei. Ảnh: yugatech

HarmonyOS sở hữu nhân điều hành, ngôn ngữ lập trình và khung trí tuệ nhân tạo (AI) riêng, không phụ thuộc vào nhân Linux hay mã nguồn mở Android. Trong khi đó, nền tảng mã nguồn mở OpenHarmony đã thu hút hơn 14.000 bên đóng góp, phát triển hơn 120 phiên bản phân phối chuyên dụng, được ứng dụng trong các lĩnh vực trọng yếu như điện lực, quản lý nước và sản xuất.

Các chuyên gia công nghệ Trung Quốc đánh giá cột mốc này có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi thành công của riêng Huawei. Nhà phân tích Liu Dingding tại Bắc Kinh cho rằng 100 triệu thiết bị sẽ tạo nền tảng để HarmonyOS cạnh tranh với các hệ điều hành di động toàn cầu, đồng thời thúc đẩy sự đa dạng của thị trường.

Ông Xia Yubin, Giám đốc Câu lạc bộ Công nghệ OpenHarmony tại Đại học Giao thông Thượng Hải, cũng nhận định việc HarmonyOS vượt mốc 100 triệu thiết bị cho thấy phần mềm nền tảng của Trung Quốc đã tìm được hướng phát triển độc lập có khả năng nhân rộng.

Để duy trì đà tăng trưởng, Huawei tiếp tục đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D). Theo báo cáo bán niên, chi phí R&D của tập đoàn trong nửa đầu năm 2026 đạt mức kỷ lục 121,38 tỷ nhân dân tệ (khoảng 18,1 tỷ USD), tăng 25,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 25,94% tổng doanh thu.