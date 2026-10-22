HDS báo lãi quý III gấp 3 lần, danh mục tự doanh tạm lãi 260 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán HD (HDS) công bố báo cáo tài chính quý III/2026 với doanh thu hoạt động hơn 1.130 tỷ đồng, tăng 186% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, lãi từ các khoản cho vay và phải thu ghi nhận khoảng 215 tỷ đồng, gấp 5,5 lần cùng kỳ. Doanh thu môi giới chứng khoán đạt gần 12 tỷ đồng, tăng 75%.

Ở mảng tự doanh, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) hơn 424 tỷ đồng, trong khi khoản lỗ tương ứng ở mức 151 tỷ đồng. Qua đó, lãi ròng FVTPL còn khoảng 273 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí hoạt động của công ty ở mức hơn 195 tỷ đồng, tăng 42% so với quý III/2025. Bên cạnh đó, chi phí lãi vay tăng từ gần 12 tỷ đồng lên gần 117 tỷ đồng, còn chi phí quản lý công ty chứng khoán tăng từ hơn 9 tỷ đồng lên gần 50 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, HDS ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 769 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 615 tỷ đồng, cùng gấp khoảng 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của HDS ghi nhận hơn 3.018 tỷ đồng, tăng 158% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế xấp xỉ 2.241 tỷ đồng, tăng 265%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.804 tỷ đồng, tăng 270%.

Năm 2026, HDS đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 3.375 tỷ đồng theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua. Với kết quả trên, công ty đã thực hiện khoảng 66% kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 9 tháng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của HDS ở mức gần 27.750 tỷ đồng, tăng 37% so với cuối quý II và 366% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tiền gửi ghi nhận hơn 5.522 tỷ đồng, tăng 65% so với cuối quý II và gấp 5,3 lần so với đầu năm.

Dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ (margin) đạt gần 10.746 tỷ đồng, tăng 103% so với cuối quý II và 514% so với đầu năm. Ngoài ra, khoản cho vay ứng trước tiền bán ở mức hơn 226 tỷ đồng.

Đối với danh mục tài sản tài chính FVTPL, giá trị hợp lý cuối quý III khoảng 9.464 tỷ đồng, giảm 8% so với cuối quý II nhưng tăng 328% so với đầu năm, và cao hơn giá gốc gần 260 tỷ đồng.

Trong cơ cấu danh mục FVTPL, trái phiếu chưa niêm yết chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị hợp lý hơn 8.628 tỷ đồng, cao hơn giá gốc gần 217 tỷ đồng. Trái phiếu niêm yết có giá trị gần 412 tỷ đồng, trong khi cổ phiếu niêm yết ghi nhận hơn 214 tỷ đồng và ước lãi hơn 43 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HDS còn nắm giữ 200 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi trong danh mục này.

Nguồn: BCTC quý III của HDS.

Về nguồn vốn, vay ngắn hạn của HDS ghi nhận 10.565 tỷ đồng, tăng 139% so với cuối quý II, trong khi đầu năm chưa phát sinh khoản vay này.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9 ở mức hơn 14.041 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cuối quý II và 304% so với đầu năm. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu chiếm gần 10.961 tỷ đồng, còn lợi nhuận chưa phân phối hơn 2.835 tỷ đồng.