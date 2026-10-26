HĐND xã Vĩnh Thuận thống nhất giao 303 biên chế, điều chỉnh vốn đầu tư công hơn 34 tỷ đồng

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết.

Tại Kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề), HĐND xã Vĩnh Thuận thống nhất giao 303 biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Trong đó, biên chế cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước là 44; biên chế số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 259.

HĐND xã Vĩnh Thuận cũng thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn xã, giảm kế hoạch vốn 2 công trình và điều chỉnh tăng kế hoạch vốn 2 công trình, bổ sung mới 9 công trình. Tổng kế hoạch vốn điều chỉnh, bổ sung là 34,107 tỷ đồng.