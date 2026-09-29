HĐND xã Vĩnh Lộc thông qua 2 nghị quyết về đầu tư công
Sáng 29/9, HĐND xã Vĩnh Lộc khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 6 - Kỳ họp chuyên đề, xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Tại kỳ họp, HĐND xã xem xét 2 tờ trình của UBND xã về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 và Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026.
Theo đó, đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, xã điều chỉnh tăng vốn cho 4 dự án dự kiến khởi công mới, đồng thời điều chỉnh giảm vốn 1 dự án với số tiền 23,1 tỷ đồng. Xã cũng điều chỉnh tăng vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho 7 dự án khởi công mới, với tổng vốn 25,574 tỷ đồng.
Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2026, xã điều chỉnh tăng vốn cho 66 dự án, giảm vốn 1 dự án với số tiền 54,398 tỷ đồng; đồng thời điều chỉnh tăng vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho 7 dự án khởi công mới, tổng vốn 4,894 tỷ đồng.
Tại kỳ họp, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã trình bày báo cáo thẩm tra. Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua 2 nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/hdnd-xa-vinh-loc-thong-qua-2-nghi-quyet-ve-dau-tu-cong-303539.htm