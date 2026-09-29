HĐND xã Vĩnh Lộc thông qua 2 nghị quyết về đầu tư công

Các đại biểu HĐND xã Vĩnh Lộc biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND xã xem xét 2 tờ trình của UBND xã về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 và Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026.

Theo đó, đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, xã điều chỉnh tăng vốn cho 4 dự án dự kiến khởi công mới, đồng thời điều chỉnh giảm vốn 1 dự án với số tiền 23,1 tỷ đồng. Xã cũng điều chỉnh tăng vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho 7 dự án khởi công mới, với tổng vốn 25,574 tỷ đồng.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2026, xã điều chỉnh tăng vốn cho 66 dự án, giảm vốn 1 dự án với số tiền 54,398 tỷ đồng; đồng thời điều chỉnh tăng vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho 7 dự án khởi công mới, tổng vốn 4,894 tỷ đồng.

Tại kỳ họp, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã trình bày báo cáo thẩm tra. Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua 2 nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026.