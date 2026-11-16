HĐND xã Vĩnh Điều thống nhất giao 243 biên chế năm 2026

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp.

Trong đó, có 47 biên chế cán bộ, công chức tại các cơ quan chính quyền và 196 biên chế viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tại kỳ họp, HĐND xã thống nhất điều chỉnh tăng 531 triệu đồng vốn đầu tư công cho 1 công trình, bổ sung 3,7 tỷ đồng cho 2 công trình. Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2027, xã dự kiến nhu cầu vốn 13,573 tỷ đồng, điều chỉnh danh mục 11 công trình, dự án thành 4 công trình, dự án.

HĐND xã cũng thông qua nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi hoạt động của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy xã; kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước.