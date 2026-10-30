HĐND xã Vạn Thắng thông qua một số nghị quyết

Ngày 30-10, HĐND xã Vạn Thắng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 4.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình, dự thảo các nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026 (lần 5); đề nghị ban hành Nghị quyết phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn xã Vạn Thắng giai đoạn 2026 - 2030.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Đây là cơ sở quan trọng để UBND xã Vạn Thắng triển khai các nguồn vốn đầu tư, sửa chữa các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục, y tế và thực hiện tốt đề án bảo đảm chế độ, huấn luyện, hoạt động cho lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn xã trong năm 2026 và những năm tới.