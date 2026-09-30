HĐND xã Thường Tín quyết định nhiều nội dung quan trọng tại Kỳ họp thứ 5

Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết về việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã quản lý; điều chỉnh giao chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập xã quản lý; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thường Tín Trần Hồng Hạnh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: PV

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thường Tín Trần Hồng Hạnh đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các nội dung trình kỳ họp và tập trung thảo luận những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND xã. Việc xem xét, thông qua các nghị quyết phải bảo đảm đúng quy định, bám sát yêu cầu thực tiễn và phục vụ hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.

Một trong những nội dung được HĐND xã xem xét là đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết về tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND xã. Theo phương án trình kỳ họp, các cơ quan chuyên môn được tổ chức lại thành 5 phòng, gồm Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội. Việc tổ chức lại nhằm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, nâng cao tính chuyên môn hóa và hiệu quả quản lý nhà nước.

Các đại biểu thống nhất biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp. Ảnh: PV

Kỳ họp cũng xem xét báo cáo, tờ trình của UBND xã về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 xã Thường Tín; tờ trình về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập. Nội dung này tập trung bố trí, sử dụng nguồn lực đầu tư công phù hợp yêu cầu thực tế liên quan đến triển khai các dự án. Việc điều chỉnh kế hoạch vốn đồng thời gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu dân sinh trên địa bàn;

Sau khi thảo luận, HĐND xã Thường Tín thống nhất biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp. Các nghị quyết là cơ sở để UBND xã và các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được giao.