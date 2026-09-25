HĐND xã Thư Lâm: Quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, khơi thông nguồn lực phát triển

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Cao Kỳ

Không để khoảng trống quản lý

Tại kỳ họp, HĐND xã Thư Lâm đã xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND xã; điều chỉnh chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2026; thông qua Đề án xây dựng lực lượng dân quân thường trực xã Thư Lâm giai đoạn 2026-2028.

Việc kiện toàn các phòng chuyên môn được xác định là một trong những nội dung có tác động trực tiếp tới hiệu quả vận hành của chính quyền cơ sở. Trong bối cảnh địa bàn có quy mô dân số lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh, khối lượng công việc ngày càng tăng, yêu cầu đặt ra không chỉ là tổ chức bộ máy tinh gọn mà còn phải bảo đảm mỗi cơ quan, mỗi vị trí có chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể.

Đại biểu Ngô Thị Thúy Hằng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Cao Kỳ

Thảo luận tại kỳ họp, đại biểu Ngô Thị Thúy Hằng, Tổ đại biểu số 4, cho rằng việc tổ chức lại từ 3 lên 5 phòng chuyên môn là cần thiết, phù hợp với quy mô dân số hơn 100.000 người, diện tích khoảng 43km2 và yêu cầu quản lý trong giai đoạn phát triển mới.

Một vấn đề khác được đại biểu lưu ý là cơ chế phối hợp giữa các phòng chuyên môn. Việc chuyên môn hóa giúp "rõ người, rõ việc", song nếu thiếu quy chế phối hợp, những nhiệm vụ có tính liên ngành, liên phòng rất dễ phát sinh tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót.

Từ thực tế đó, đại biểu đề nghị UBND xã sớm ban hành quy chế làm việc và quy chế phối hợp liên phòng, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, nhất là đối với những nhiệm vụ có sự giao thoa về chức năng.

Chủ tịch UBND xã Thư Lâm Phạm Trọng La cho biết, việc tổ chức lại 5 phòng chuyên môn không nhằm tăng biên chế mà hướng tới mục tiêu "rõ phòng, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ đầu mối". Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo UBND xã, ngay sau khi nghị quyết được thông qua, các quyết định triển khai sẽ được ban hành, đồng thời nhanh chóng hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, thực hiện bàn giao công việc, con người, tài sản và ngân sách hoạt động.

Khơi thông nguồn lực, đưa nghị quyết vào thực tiễn

Cùng với tổ chức bộ máy, đầu tư công là nội dung quan trọng được HĐND xã Thư Lâm xem xét tại kỳ họp. HĐND xã thảo luận việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách xã đối với kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026; đồng thời xem xét các nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Chủ tịch UBND xã Thư Lâm Phạm Trọng La phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Cao Kỳ

Trong điều kiện nguồn lực có hạn nhưng nhu cầu đầu tư cho hạ tầng cơ sở ngày càng lớn, địa phương sẽ cơ cấu lại nguồn vốn, ưu tiên các công trình hạ tầng thiết yếu, rà soát những dự án chậm triển khai để có phương án xử lý phù hợp, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Cùng với đầu tư công, Đề án xây dựng lực lượng dân quân thường trực xã Thư Lâm giai đoạn 2026 - 2028 cũng được đưa ra xem xét. Đây là một trong những nội dung nhằm tiếp tục củng cố lực lượng tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thư Lâm Nguyễn Thị Thanh Tâm đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND xã cần khẩn trương tổ chức triển khai các nghị quyết theo phương châm "5 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Với từng nhiệm vụ, từng phần việc phải xác định rõ đầu mối thực hiện, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm kiểm tra, giám sát.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thư Lâm Nguyễn Thị Thanh Tâm phát biểu kết luận. Ảnh: Cao Kỳ

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Thị Thanh Tâm đồng thời đề nghị Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết. Trọng tâm là những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống dân sinh, các kiến nghị của cử tri và những nội dung đã được đưa ra tại kỳ họp.