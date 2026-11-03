HĐND xã Tân Thới: Thông qua 2 nghị quyết quan trọng

Đồng chí Phan Minh Quân phát biểu kết luận kỳ họp.

Trên cơ sở các tờ trình và báo cáo thẩm tra, các đại biểu HĐND xã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến, làm rõ những nội dung cần thiết, bảo đảm tính phù hợp và cơ sở pháp lý trước khi xem xét biểu quyết thông qua.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, kỳ họp tập trung thảo luận và biểu quyết 100% thông qua 2 Nghị quyết gồm: Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2026; phân bổ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.

Phát biểu kết luận kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Thới Phan Minh Quân đề nghị UBND xã cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua, bảo đảm đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết kỳ họp.

Đồng thời, đề nghị các đại biểu HĐND xã tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong hoạt động giám sát, theo dõi việc triển khai thực hiện nghị quyết, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.