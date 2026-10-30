HĐND xã Tân Hộ Cơ thông qua nhiều nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề lần thứ Năm

Tại kỳ họp, các đại biểu nghe trình bày, thảo luận và xem xét các nội dung liên quan đến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, kế hoạch đầu tư công năm 2026; phân bổ kinh phí ngân sách và triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã.

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã, các đại biểu đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua dự thảo các nghị quyết. Các nghị quyết tập trung vào điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công và phân bổ kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, cụ thể các Nghị quyết: Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn xã Tân Hộ Cơ (lần 2); điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã Tân Hộ Cơ (lần 3).

Bên cạnh đó, phân bổ kinh phí chi thường xuyên của các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 được kéo dài sang năm 2026 còn lại để chuyển sang thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn xã Tân Hộ Cơ; phân bổ kinh phí chi thường xuyên từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2026 thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I từ năm 2026 - 2030 trên địa bàn xã Tân Hộ Cơ...

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Phạm Tấn Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Hộ Cơ đề nghị UBND xã khẩn trương triển khai các Nghị quyết đã được thông qua, bảo đảm đúng quy định, tiến độ và hiệu quả; chủ động quản lý, sử dụng các nguồn vốn đúng mục đích, tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

Đồng thời, yêu cầu các Ban HĐND xã, đại biểu HĐND xã và các đơn vị liên quan phối hợp theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…