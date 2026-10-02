HĐND xã Phước Hà tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 5

Sáng 2-10, HĐND xã Phước Hà khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 5. Kỳ họp nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất, có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách và đầu tư công của địa phương trong những tháng cuối năm 2026 và định hướng giai đoạn tiếp theo.

Chủ tọa Kỳ họp chuyên đề lần thứ 5 HĐND xã Phước Hà.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã thảo luận, thông qua các Nghị quyết về: Điều chỉnh dự toán ngân sách trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2026; điều chỉnh phân bổ ngân sách địa phương năm 2026; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 (lần 1); điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 (lần 2); phê duyệt chủ trương duy tu, sửa chữa nền mặt đường hệ thống thoát nước tuyến đường nội thôn Trà Nô, nguồn vốn dân tộc và miền núi năm 2025; điều chỉnh chỉ tiêu trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2026 trên địa bàn xã.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp.

Bà Trần Đỗ Oanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Hà phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Trần Đỗ Oanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Hà khẳng định, các nghị quyết vừa được thông qua là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND xã kịp thời điều hành ngân sách, tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn. UBND xã cần khẩn trương cụ thể hóa và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết đã được HĐND xã thông qua, tập trung quyết liệt cho công tác thu ngân sách, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và đúng quy định.