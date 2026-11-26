Sáng 26-11, HĐND xã Ninh Hải tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 3, HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, tác động trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, xem xét thảo luận và thống nhất thông qua các nghị quyết về: Miễn nhiệm Ủy viên UBND xã Ninh Hải khóa II, nhiệm kỳ 2026 – 2031; điều chỉnh số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và số lượng hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí việc làm hỗ trợ thuộc Danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo thuộc UBND xã năm học 2025 - 2026; phê duyệt Đề án Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn xã Ninh Hải giai đoạn 2026 – 2030.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, 100% đại biểu HĐND xã tham dự kỳ họp đã biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp.