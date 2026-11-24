UBND xã Như Thanh nghiên cứu giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án “Đường Bến En đi trung tâm thị trấn Bến Sung”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Như Thanh, Lê Thúy Lan cho biết: “Để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân, HĐND xã luôn coi trọng công tác tiếp xúc cử tri. Đặc biệt, để nắm bắt kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND xã đã chỉ đạo các tổ đại biểu thường xuyên phối hợp với ủy ban MTTQ, cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri theo hướng mở rộng thành phần, đối tượng, để cử tri được bày tỏ những kiến nghị, nguyện vọng ngay tại cơ sở. Trong các cuộc tiếp xúc, việc trình bày báo cáo được rút ngắn để dành nhiều thời gian cho cử tri phản ánh, kiến nghị, đồng thời để lãnh đạo xã giải trình nội dung thuộc thẩm quyền một cách kỹ lưỡng. Sau khi tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND xã phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ xã tổng hợp, rà soát, phân loại, chuyển đến UBND xã và các cơ quan liên quan xem xét trả lời, giải quyết”.

Công tác tiếp công dân cũng được thực hiện nghiêm túc và duy trì thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân của xã đối với đại biểu HĐND xã. Các tổ trưởng tổ đại biểu HĐND xã phối hợp với các đơn vị liên quan sắp xếp lịch, phân công đại biểu thuộc tổ mình tiếp công dân tại địa phương nơi ứng cử. Lịch tiếp công dân được gửi đến các thôn và thông báo để cử tri và Nhân dân biết đến tham dự đông đủ. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND xã còn chỉ đạo các ban, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND xã thực hiện chức năng giám sát, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền cấp xã xem xét, giải quyết, trả lời cử tri; giao thời hạn và trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, cơ quan có thẩm quyền trong việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng như trách nhiệm giám sát của Thường trực HĐND xã, các ban, các đại biểu HĐND xã đối với việc giải quyết các kiến nghị... Từ đó, rút ngắn thời gian giải quyết, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của công dân. Đối với những vấn đề Nhân dân, cử tri bức xúc, Thường trực HĐND xã đã yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải trình trong một số phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND xã, hoặc đề nghị các phòng, ban, ngành có văn bản trả lời cụ thể.

Đơn cử như theo phản ánh, kiến nghị của cử tri đề nghị xem xét cho phép chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với khoảng 5,2ha đất hai vụ lúa tại thôn Vĩnh Lợi do không còn nguồn nước tưới vì trạm bơm bị hư hỏng. Tiếp thu ý kiến của cử tri, ngày 16/10/2026, UBND xã Như Thanh đã ban hành Công văn số 2562/UBND-KT về việc báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa năm 2026, đăng ký kế hoạch năm 2027 và rà soát hạ tầng vùng sản xuất trồng trọt tập trung. Sau khi được Sở Nông nghiệp và Môi trường thống nhất kế hoạch chuyển đổi năm 2027, UBND xã sẽ hướng dẫn các hộ dân thực hiện thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo quy định.

Hay cử tri đề nghị UBND xã rà soát hồ sơ bàn giao của các đơn vị hành chính trước sáp nhập, nhất là các khoản công nợ đối ứng đối với công trình đã thực hiện. Hiện công trình kênh mương tại thôn Xuân Lộc còn tồn đọng kinh phí đối ứng chưa thanh toán, đề nghị UBND xã xem xét, có phương án xử lý phù hợp. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND xã Như Thanh đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ bàn giao, tiếp nhận các công trình, dự án của các xã trước sáp nhập; tập trung kiểm tra, đối chiếu các khoản công nợ và kinh phí đối ứng ngân sách xã chưa thanh toán. Trên cơ sở kết quả rà soát, đối với các khoản kinh phí đối ứng có đầy đủ hồ sơ, thủ tục và đủ điều kiện thanh toán, UBND xã sẽ xem xét, cân đối, bố trí nguồn kinh phí để xử lý trong năm 2026, trong đó có công trình kênh mương tại thôn Xuân Lộc. Đối với các khoản chưa đủ điều kiện thanh toán, UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu phương án xử lý theo quy định.

Nhờ làm tốt việc giải quyết kiến nghị của cử tri, những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ở cơ sở đã được thực hiện kịp thời, những băn khoăn, thắc mắc của cử tri về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được giải thích cụ thể. Kết quả này đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.