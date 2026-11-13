HĐND xã Nam Cam Ranh thông qua một số nội dung về phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Sáng 13-11, HĐND xã Nam Cam Ranh khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 4.

Tại kỳ họp, HĐND xã xem xét, thảo luận và thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Điều chỉnh một số chỉ tiêu văn hóa - xã hội năm 2026; phân bổ số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập xã năm 2026; phê duyệt Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, bảo đảm hoạt động cho dân quân tự vệ trên địa bàn xã giai đoạn 2026 - 2030.

HĐND xã cũng xem xét điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2026 - 2030; xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Đào Đức Trường - Trưởng Công an xã Nam Cam Ranh.

Lãnh đạo xã Nam Cam Ranh tặng hoa chúc mừng ông Đào Đức Trường.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Vương Xuân Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đề nghị UBND xã khẩn trương cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các nghị quyết đã được thông qua. Các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND xã tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết, vận động Nhân dân đồng thuận, tích cực thực hiện các chủ trương của địa phương.