HĐND xã Mỹ Đức thông qua quy hoạch chung xã Mỹ Đức

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Biên Phạm

Tại kỳ họp, đại diện UBND xã Mỹ Đức đã trình bày Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch chung xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội; thông qua Nghị quyết của Thường trực HĐND xã về việc chấp thuận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

100% đại biểu HĐND xã Mỹ Đức có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch chung xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Các đại biểu HĐND xã Mỹ Đức tham dự kỳ họp biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Biên Phạm

Theo đó, phạm vi, ranh giới gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Mỹ Đức, diện tích khoảng 5.304,18 ha (53,04 km²), là đô thị cảnh quan sinh thái hai bên sông và di sản, tín ngưỡng gắn với sân bay thứ 2 phía Nam Hà Nội. Hiện trạng khoảng 53.640 người, dự báo đến năm 2045 khoảng 85.000 người. Thời hạn quy hoạch đến năm 2035, tầm nhìn dài hạn đến năm 2045.

Với định hướng phát triển không gian tổ chức thành 9 khu chức năng, gồm: Đô thị dọc sông Đáy; đô thị dọc đường tỉnh lộ 419 gắn với khu trung tâm hành chính xã; Đô thị mới gắn với cảnh quan và TOD gắn với khu trung tâm hành chính và Cụm công nghiệp Đại Nghĩa; khu cải tạo, chỉnh trang làng xóm; khu dân cư nông thôn kết hợp du lịch sinh thái nông nghiệp; khu dân cư nông thôn kết hợp với du lịch sinh thái hoa sen An Phú; Khu du lịch sinh thái núi.

Cơ cấu sử dụng đất: Đất nông nghiệp khoảng 2.087,34 ha (39,59%); đất xây dựng khoảng 2.881,61 ha (54.65%), đất khác khoảng 304,09 ha (5,77%).

Với hệ thống giao thông đối ngoại gồm cao tốc chợ Bến - Yên Mỹ, đường Vành đai 5; đường Miếu Môn - Hương Sơn; đường tỉnh lộ 424, đường tỉnh lộ 419, đường tỉnh lộ 419 mới; đường sắt đô thị và ga Depot Đại Nghĩa; hệ thống thủy lợi, tiêu thoát nước, cấp điện, cấp nước, xử lý chất thải theo quy hoạch cấp trên.

Phân kỳ đầu tư: Giai đoạn 2026 – 2035, tập trung đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, khu trung tâm xã, hạ tầng cụm công nghiệp, thủy lợi chống ngập và chỉnh trang khu dân cư, đầu tư các khu đô thị; giai đoạn 2036 - 2045 hoàn thiện các khu đô thị mới, đô thị sinh thái.

Các đại biểu HĐND xã Mỹ Đức cũng thông qua Nghị quyết của Thường trực HĐND xã về việc chấp thuận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, chấp thuận cho bà Đỗ Thị Thắm, nguyên Phó Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng thôn Phù Lưu Tế Hạ được thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã Mỹ Đức khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo nguyện vọng cá nhân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Biên Phạm

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đặng Văn Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Đức đề nghị UBND xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chủ trương của trung ương, thành phố Hà Nội, Đảng ủy xã và nghị quyết của HĐND xã đã được thông qua tại kỳ họp.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch chung của xã. Sau khi Quy hoạch được phê duyệt, UBND xã khẩn trương xây dựng, chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện Quy hoạch; tổ chức công bố, công khai Quy hoạch theo quy định

Đồng chí Đặng Văn Cảnh cũng đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND xã tăng cường tuyên truyền đến cử tri và nhân dân trên địa bàn xã về kết quả kỳ họp HĐND xã; tiếp tục đổi mới hơn nữa để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND xã.