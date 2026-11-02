HĐND xã Long Điền kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND xã

Kỳ họp diễn ra vào chiều 2/11, nhằm kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND xã và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Đồng chí Bùi Tấn Bảy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự Kỳ họp thứ Năm, HĐND xã Long Điền.

Tại kỳ họp, HĐND xã Long Điền đã bầu đồng chí Trần Văn Sách, Trưởng phòng Kinh tế, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu HĐND xã Long Điền bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND xã .

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Tấn Bảy tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND xã Long Điền Trần Văn Sách.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Theo đó, HĐND xã Long Điền thống nhất đưa Dự án xây dựng đường dẫn vào cầu Vươn Tầm (bắc qua kênh Huyện Kệ, ấp Diêm Điền) ra khỏi danh mục đầu tư công năm 2026; đồng thời điều chuyển toàn bộ nguồn vốn 766 triệu đồng của dự án này sang phục vụ xây dựng tuyến đường Kinh Đìa Ma.

Việc điều chỉnh nguồn vốn nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công công trình thuộc 22 tuyến giao thông nông thôn do UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo, khởi công từ tháng 10, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Nguyễn Nam Quân, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Long Điền, phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Nam Quân, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã, đề nghị UBND xã và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND xã; phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm bảo đảm tính liên tục, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Đồng thời, Chủ tịch HĐND xã yêu cầu các bộ phận chuyên môn tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết vừa thông qua; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm nguồn vốn đầu tư công được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm và tuân thủ đúng quy định pháp luật./.