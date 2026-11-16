HĐND xã Lãnh Ngọc kiện toàn nhân sự và thông qua nghị quyết vốn đầu tư công

Lãnh đạo xã Lãnh Ngọc tặng hoa chúc mừng 2 cá nhân được bầu bổ sung Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: N.HƯNG

Tại kỳ họp, HĐND xã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Đức Lộc, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, do chuyển công tác.

Đồng thời, các đại biểu bỏ phiếu kín bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Công, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã và ông Trần Quốc Ánh, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã giữ chức vụ Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kỳ họp cũng thảo luận và thông qua 4 nghị quyết về: điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027 và danh mục đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 trên địa bàn.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: N.HƯNG

Theo đó, HĐND xã thống nhất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 với tổng nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án chuyển tiếp là hơn 19,3 tỷ đồng, các dự án khởi công mới là hơn 200,3 tỷ đồng và 10 tỷ đồng vốn đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu của xã.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2027, tổng nguồn vốn được phê duyệt là 41,7 tỷ đồng. Trong đó, 10 tỷ đồng được bố trí để trả nợ ngân sách xã đối ứng các công trình năm 2026; 28,8 tỷ đồng đầu tư mới 6 công trình (gồm 3 công trình thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo với kinh phí 22,2 tỷ đồng và 3 công trình giao thông với kinh phí 6,6 tỷ đồng); 2,9 tỷ đồng còn lại dành cho các công trình khai thác quỹ đất.

Về nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, HĐND xã thông qua danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 với tổng kinh phí 58,81 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách thành phố hỗ trợ hơn 54,2 tỷ đồng, ngân sách xã đối ứng hơn 4,5 tỷ đồng.

Riêng kế hoạch đầu tư công năm 2027 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia có tổng vốn 7,53 tỷ đồng; trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ hơn 7,1 tỷ đồng, ngân sách xã đối ứng 376,5 triệu đồng.