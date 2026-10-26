HĐND xã Khánh Yên, Văn Bàn và phường Tân Phong (Lai Châu) chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Chuyên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Văn Bàn; đồng chí Mùa A Trừ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Phong; đồng chí La Tiến Thuật - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khánh Yên, cùng các đại biểu HĐND của ba địa phương.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem phóng sự giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, thế mạnh và những kết quả nổi bật của xã Văn Bàn và xã Khánh Yên.

Trong bối cảnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, các địa phương có thêm cơ hội phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra khó khăn, thách thức trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động của HĐND, đòi hỏi mỗi địa phương phải chủ động đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn và trách nhiệm, đại biểu ba địa phương trao đổi về thuận lợi, khó khăn, tiềm năng và định hướng phát triển; chia sẻ kinh nghiệm tổ chức kỳ họp, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và giải quyết kiến nghị của cử tri, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở cơ sở.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thông qua hội nghị, HĐND ba địa phương mong muốn tiếp tục duy trì giao lưu, tăng cường phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm; phát huy những cách làm hiệu quả, phù hợp thực tiễn từng địa phương, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân.