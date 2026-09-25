HĐND xã Khánh Vĩnh tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 3

Chiều 25-9, HĐND xã Khánh Vĩnh khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã xem xét, thảo luận và nhất trí thông qua các nghị quyết về: Điều chỉnh Nghị quyết số 42 ngày 30-12-2025 của HĐND xã về mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; điều chỉnh Nghị quyết số 43 ngày 30-12-2025 của HĐND xã về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách xã năm 2026; cho ý kiến điều chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 của xã (lần 3); điều chỉnh kế hoạch đầu tư công xã năm 2026 (lần 3).

Chủ trì kỳ họp. Ảnh: PHÙNG QUỲNH.

Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết về kế hoạch duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông đến trung tâm xã Khánh Vĩnh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026; phê duyệt số hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp nhóm 4 thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2026 - 2027 và sự nghiệp y tế năm 2026 trên địa bàn xã; quyết định số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập xã năm 2026; quyết định tổng biên chế cán bộ, công chức của UBND xã năm 2026.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: PHÙNG QUỲNH.

Bên cạnh đó, các đại biểu HĐND xã cũng đã thảo luận, cho ý kiến về hoạt động giám sát: Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND xã về công tác đầu tư công trên địa bàn xã; báo cáo kết quả giám sát và thông qua dự thảo nghị quyết giám sát chuyên đề của HĐND xã về “Công tác quản lý đất đai và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn xã Khánh Vĩnh”.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Mấu Văn Phi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khánh Vĩnh đề nghị trong thời gian tới, UBND xã khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua; quản lý ngân sách chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, bảo đảm chất lượng các công trình; thực hiện đúng quy định về biên chế và tăng cường công tác giám sát, kiểm tra.