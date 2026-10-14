HĐND xã Hồng Sơn quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Cường

HĐND xã đã xem xét các tờ trình, báo cáo của UBND xã về việc thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã Hồng Sơn; điều chỉnh dự toán chi ngân sách xã năm 2026; cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2026-2030; đổi tên thôn Kinh Đào Tảo Khê thành thôn An Mỹ; điều chỉnh chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2026.

Theo phương án được trình tại kỳ họp, UBND xã Hồng Sơn tổ chức lại 3 phòng chuyên môn hiện có thành 5 phòng chuyên môn, gồm: Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Kinh tế, Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường, Phòng Nội vụ - Tư pháp, Phòng Văn hóa - Xã hội.

Việc tổ chức lại nhằm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng phòng; tăng tính chuyên môn hóa, khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ, đồng thời không làm tăng tổng biên chế được cấp có thẩm quyền giao. Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, HĐND xã xem xét điều chỉnh giao chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn sau tổ chức lại.

Các đại biểu tại kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Cường

Các đại biểu cũng nghe các báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã đối với những nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách, làm cơ sở xem xét, thảo luận và quyết nghị tại kỳ họp.

Trên cơ sở các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra và ý kiến thảo luận, 100% đại biểu HĐND xã có mặt đã biểu quyết tán thành các nghị quyết trình tại kỳ họp.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Chí Hòa đề nghị UBND xã và các đơn vị chuyên môn khẩn trương kiện toàn bộ máy tổ chức, đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, các đơn vị cần rà soát, cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, chủ động cân đối nguồn lực địa phương, ngân sách thành phố và các nguồn huy động hợp pháp để ưu tiên đầu tư phân kỳ cho các công trình dân sinh bức xúc.

Về công tác quy hoạch, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Chí Hòa yêu cầu tập trung cao độ để hoàn thiện các thủ tục báo cáo Quy hoạch chung và Quy hoạch phân khu khu vực Quan Sơn trước ngày 15-10, đảm bảo tính đồng bộ với quy hoạch chung của thành phố.

Chủ tịch HĐND xã lưu ý việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chung phải dựa trên sự đồng thuận của nhân dân để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành. Đặc biệt, liên quan đến công tác quản lý đất đai, đồng chí Lê Chí Hòa khẳng định: "Công tác quản lý đất đai thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, không thuộc thẩm quyền của cấp thôn hay Hợp tác xã". UBND xã cần lập tức rà soát, kiểm tra toàn bộ thực trạng quản lý, sử dụng đất công, chấm dứt tình trạng giao khoán trái thẩm quyền và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả cán bộ, đảng viên.