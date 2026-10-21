HĐND xã Hội An thống nhất số lượng 622 biên chế

Chủ tọa kỳ họp. Ảnh: ÁNH MINH

Đại biểu biểu quyết tại kỳ họp. Ảnh: ÁNH MINH

Theo Nghị quyết về biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính và số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND xã Hội An năm 2026, tổng số 622 biên chế. Trong đó, cán bộ, công chức 48 biên chế; 574 biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND xã.

HĐND xã cũng thông qua nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND, ngày 7/11/2025 của HĐND xã Hội An phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và Nghị quyết số 15/NQ- HĐND, ngày 15/4/2026 của HĐND xã phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa.